Roskilde Festival offentliggør 25 nye navne

Roskilde Festival er i dag klar med næste omgang af kunstnere, som kommer til at pryde 2025-plakaten.

Øverst i pakken finder man pop/rocksuperstjernen Olivia Rodrigo, der giver sin anden koncert i Danmark, efter hun gæstede Royal Arena tidligere i år. Samtidig giver festivalen også plads til danske Artigeardit på Orange Scene, hvor rapperen – oven på sine Roskilde Festival-optrædener på Rising i 2019 og Arena i 2022 – altså nu kommer til at give sin største koncert til dato.

Ligeledes på Orange Scene får Jamie XX mulighed for at præsentere sit efterhånden omfattende bagkatalog (heriblandt numre fra september måneds In Waves). The XX-produceren har ikke gæstet Roskilde Festival siden 2017, hvor det netop var som en del af The XX, mens vi skal helt tilbage til 2015 for at finde seneste optræden på festivalen i eget (kunstner)navn. Dengang var det med et afsluttende DJ-sæt på Apollo, hvor vi dengang noterede os, at hans »introverte ravemusik langt fra er musik, som man kan eller bør moshe til. Det er mere den slags rave, hvor man forsvinder og danser lidt inden i sig selv.«

Hvis vi vender blikket hjemad igen, vender Rasmus Littauers School of X også tilbage til Roskilde Festival, hvor han senest optrådte som en del af First Days-programmet i 2017. Littauer har netop udgivet albummet Seventh Heaven, som vi fik en forsmag på oppe i Norge til By:Larm for få måneder siden. Her skrev vi blandt andet om ham og Seventh Heaven, at »der tydeligvis er noget godt på vej«, og at anmelderen havde overgivet sig »til den uforskammede popfest i løbet af de første numre. Littauer er en insisterende frontmand, der ikke har noget imod at kæmpe for publikums opmærksomhed og som absolut også giver tilbage, når han får den.«

Roskilde Festival 2025 finder sted fra 28. juni til 5. juli 2025, og dagens i alt 25 offentliggjorte navne er:

A. G. Cook, Alice Longyu Gao, Anoushka Shankar, Artigeardit, Baloji, Bedouin Burger, Body Void, Dayyani, Deftones, Flock, Hitech, Horsegiirl, Jamie xx, Jinjer, Kwashibu Area Band, Lambrini Girls, Landless, The Mary Wallopers, MC Dricka, Nadah El Shazly, Nala Sinephro, Olivia Rodrigo, Saint Levant, School of X, Still House Plants.