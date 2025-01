Fredagssinglr: Uden Ord – ISO IGEN

Ordet Iso stammer – ifølge den danske ordbog – fra græsk og bruges til at udtrykke lighed mellem størrelser. Tag for eksempel ordet isobar, som betyder ‘ens tryk’ eller ordet isoterm, som betyder ‘ens lufttemperatur’. Og uden at kloge mig for meget på fysiske termer, så har den københavnske new wave-indie trio Uden Ord vækket de tre simple bogstaver til live med singlen “ISO IGEN”. Et solidt opbyggende og storslået nummer med en svært catchy melodi, der vil få selv de mest generte hooligans på et fodboldstadion til at råbe med i kor på omkvædet: »Iso igen«. Selvom jeg ikke aner, om det er iso som sætningsled, de refererer til, så er det stadig noget mere fængende end græske betegnelser – hvis du spørger undertegnede vel at mærke.

Singlen kan også siges at være musikalsk nostalgi med et twist – og måske omkvædets fængende melodi vækker en snert af genkendelighed, hvis man har sunget med til trioens koncerter. “ISO IGEN” står nemlig på skuldrene af nummeret “ISO I DAG” fra deres debutalbum Eventyr (2021), som oven i købet blev udvalgt til Fredagssinglr i sin tid. Uden Ord har skruet på nogle ting – studset hist og pist – hvilket i sit hele har givet en frisk frisure til nummeret – en musikalsk mullet-fisure, hvis jeg skal være lidt moderne. Og nu hvor jeg startede ud med at snakke om lighed mellem størrelser, så står den nye fortolkning lidt stærkere end den originale version fra 2021, som har et mere nøgent udtryk med en ballade-intro og samme omkvæd, akkompagneret af en overdrivet guitar, legatopræget cello og et tungt beat. Den revitaliserede version er både langsommere og tungere, hvilket klæder nummeret.

Man kan også tydeligt mærke, at der er gået fire års tid mellem de to versioner. De mange tilføjede detaljer med alt fra hiphop samles, perfekt afvejet AutoTune til ambiente rumklangseffekter tyder på, at gruppen ikke ligefrem har siddet stille på den musikalske skolebænk de sidste år af deres karriere. Og udover detaljerne har de taget omkvædet fra det originale nummer og gjort det til grundelementet i den nye version. Det er smart tænkt, da det fuldt ud virker for dem. Og på trods af få justeringer, så er “ISO IGEN” slet ikke til at sammenligne med kvantitative og hurtige lappe-løsninger. Det er snarere – i alt sin enkelthed – en smagfuld og innovativt udformet genfortolkning, som sparker lidt godt ind på den danske alternative indiepop-scene.

ISO IGEN udkommer d. 31. januar i eget navn og er førstesinglen for gruppens EP, der udgives i foråret 2025.