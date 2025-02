Fredagssinglr: Polly – Keep Busy

I dag – på Valentines Day – udgiver Polly folkpop-singlen “Keep Busy”. Nummeret handler om, hvordan man kan lade tiden hele såret efter et brud eller måske bare lade stå lidt til og acceptere savnet.

“Keep Busy” er et melankolsk og stemningsfuldt nummer i både lyd og tekst, og det sender næsten mine tanker tilbage til titelmelodien fra nyligt afdøde David Lynchs tv-serie Twin Peaks. Nummeret er yderst sparsomt instrumenteret – udelukkende med en chorusguitar (hvis lyd er domineret af tydelige slides), samt en båndløs bas og så med Amalie Petris fløjlsklare og ærlige stemme som et sikkert anker.

Polly, den 28-årige singer-songwriter, med det borgerlige navn Amalie Hannibal Petri, udgav i 2022 albummet Invitation, og dette er den tredje smagsprøve på det kommende studiealbum Ice Skater, som udkommer til maj.

Kunstneren selv kalder ganske poetisk sangen for “et valentineskort til de knuste hjerter”. Den eftertænksomme lyrik er dyb i alt sin enkelthed og teksten kunne afspejle såvel et fjernt minde som et sidste lille glimt af noget, der måske er her lidt endnu – men som man fornemmer snart bare var:

»Wish we could / Talk it through / But you’re building your walls and I can’t reach you,« lyder det et sted, mens Petri i omkvædet synger: »Oh I miss you and I know that it shows / From the tear that’s falling down on my clothes / I know everything / About you / Your morning routine, how your body moves«

“Keep Busy” udgives d. 14. februar via Rhizome og er sidste single forud for albummet ‘Ice Skater’, som udkommer til maj.