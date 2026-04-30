Roskilde Festival er klar med 20 nye navne, der fuldender årets line-up

Årets endelige Roskildeprogram er landet med 20 navne på plakaten, der vidner om en festival, der favner bredt på tværs af generationer og genrer – og som gennem sine 55 leveår ikke er bange for at pirre publikums nysgerrighed.

Dykker man ned under de højt profilerede hovednavne som den koreanske K-pop stjerne Jennie, rapper Ken Carson og velkendte danske giganter som Malk De Koijn, finder man alt fra grønlandsk techno til tung rock.

Hvis du er en af de typer, der ynder at sidde i Roskilde Festivals kommentarspor og brokker dig over, at der ikke er nok rock på programmet, kan du få én med guitaren fra danske hardcore punk-legender Smertegrænsen Toldere og anarkistisk punk fra Poison Ruin. Er du lidt mere til hyggepunk, spiller britiske Getdown Services, der leverer funky postpunk med et kæmpe glimt i øjet og tør, tør britisk humor, og som helt sikkert bliver festivalens mest festlige indslag efter et par øl.

På trods af nedlægningen af Apollo-scenen, Roskildes natmekka og festivalens hjemsted for elektronisk musik, fylder genren stadig på festivalpladsen – måske mere end nogensinde før, da den i år er spredt ud på alle scener. Den britiske komponist og DJ, Djrum, gæster blandt andet festivalen i kølvandet på det anmelderroste album Under Tangled Silence (2025), og tilslutter sig et elektronisk program med andre hard-hitters som Brutalismus 3000 og Blawan.



Roskilde Festival holder også fast i at invitere musik fra alverdens lande og kulturer ind på festivalen. Blandt de nye navne finder vi eksempelvis techno fra palæstinensiske Sama’ Abdulhadi, den grønlandske hardcore rapper Tarrak, samt den ukrainske duo Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko, der har kastet sig ud i et projekt, hvor de støver Hildegaard von Bingens 1200-tals numre af og genfortolker dem til en hjerteskærende meditativ rejse gennem krigstraumer, udholdenhed og tro.



Om årets program siger festivalens musikchef Thomas Sønderby Jepsen i et interview med Undertoner: »Jeg er enormt stolt over vores musikprogram i år. Det er et meget mangfoldigt program, som fanger samtidens vigtigste tendenser og peger direkte mod morgendagens dagsorden. For mig er det programmet som helhed, jeg altid er drevet af og er allermest stolt af – og jeg kan kun opfordre til, at alle dykker ned i programmet og går på opdagelse,« og understreger, at det rummer den bredde, dybde og kvalitet, som et musikprogram på Roskilde Festival skal have.

Roskilde Festival 2026 finder sted fra 27. juni til 4. juli, og dagens i alt 20 offentliggjorte navne er:

Jennie, Ken Carson, Bia, Jalen Ngonda, Malk De Koijn, Mas, Panda Bear & Sonic Boom, Sama’ Abdulhadi, Abdullah Minawy Trio, Djrum, Getdown Services, Heinali & Andriana -Yaroslava, Hemlocke Springs, Lechuga Zafiro & Verraco, Pili Pili Girls, Poison Ruin, Smertegrænsens Toldere, Solo City x Vertigo, Saad Tiouly, Tarrak.