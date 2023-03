Roskilde Festival præsenterer 44 navne til First Days

Efter at Roskilde Festival siden 2012 og 2014 har præsenteret deres – i folkemunde – opvarmningsprogram på henholdsvis Countdown og Rising, foretager festivalen nu en større omstrukturering af musikprogrammet for de første par festivaldage.

Således omdøbes perioden, inden portene til selve dyrskuepladsen åbnes, til First Days, og samtidig er Roskilde Festival nu klar med de 44 navne, som kommer til at optræde under First Days.

»Etablerede kunstnere som Artigeardit, Blæst, Jada, Mø, Tessa og The Minds of 99 mødte karrierens første store publikum på Roskilde Festivals mindste scener. Mange af navnene i årets vækstlagsprogram vil inden længe indskrive sig i den samme liga. Der venter dem et kæmpe boost, når de møder vores opsøgende verdensklassepublikum, og jeg er sikker på, at de vil omsætte det til noget helt særligt,« siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén.

Mellem de 44 navne finder vi blandt andet Albert Aagaard Hertz’ art/poppunk-projekt Aperly High, som med “Forger” blandt andet stod for vores Fredagssinglr’ tilbage i slutningen af januar, inden han i februar udgav debutpladen, Cat’s Paw. Ligeledes er også aalborgensiske Heathe at finde på plakaten oven på deres buldrende, shamanistiske doom-single “Black Milk Sour Soil”, som havde videopremiere her på sitet i forrige uge – og det samme gør sig gældende for Zar Paulo, hvis debutsingle, “Radiotårn”, vi rent faktisk også havde fornøjelsen af at kunne præsentere som det allerførste medie herhjemme tilbage i 2018.

Torsdag den 30. marts planlægger Roskilde Festival desuden at løfte sløret for det resterende festivalprogram, hvilket følger i kølvandet på deres tidligere offentliggørelser, som du blandt andet kan læse om her, her og her.

I alt tæller de 44 navne til First Days følgende artister: Agnes Hartwich, Angstskrig, Aperly High, Ash Olsen (NO), August Høyen, Baloosh, Dejah Makar, Deki Alem (SE), Dibset + Kundo + Merro8, Evil House Party, Excelsior, Feather Mountain, Giift, Girl Scout (SE), Gorgeous, Heathe, Ida Laurberg, Kalaset, Kind Mod Kind, Kindsight, Kleo, Mas, Nakkeknaekker, Namasenda (SE), Nausia, Neon Priest, Pil, Pleaser, Selina Gin, Situationsfornærmelse, Sonic Girl, Stundom, Sulka, Tacobitch (NO), Tarick, Tarrak (GL), Tender Youth, Tuhaf, Undergrunn (NO), Ussel, Yukka (INT) og Zar Paulo.