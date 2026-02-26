Yderligere 28 navne føjet til plakaten for Roskilde Festival 2026

Landets unægteligt største musiksucceshistorie i løbet af det seneste år, københavnske Aphaca, er – formentligt overraskende for ganske få – blandt de navne, som kommer til at være at finde på plakaten til Roskilde Festival 2026. Kvartetten, der sammen med 27 andre kunstnere, som i dag er offentliggjort til sommerens festival, er nemlig klar til at nedlægge Roskilde Festivals hovedscene, blot 12 måneder efter at deres koncert på sidste års festival tiltrak et nærmest uendeligt menneskehav under såvel som uden for Arenas teltdug.

»Roskilde Festival 2026 samler nogle af øjeblikkets mest markante bevægelser i dansk musik. Aphacas udvikling, siden vi så dem første gang på Christianshavns Kulturfærge for bare halvandet år siden, er bemærkelsesværdigt imponerende,« lyder det blandt andet fra Roskilde Festivals musikchef, Thomas Sønderby Jepsen, oven på dagens offentliggørelse.

Foruden Aphaca tæller hovednavnene i dagens musikpakke også den amerikanske popsangerinde Addison Rae og britiske Wolf Alice, der sidste år udgav The Clearing; opfølgeren til 2022’s meget roste Blue Weekend. Derudover kan festivalen også byde velkommen til svenske Lykke Li, som vender tilbage til dyrskuepladsen for første gang siden Arena-koncerten i 2014, hvor vi kunne konstatere, at »det efterhånden er blevet lidt en kliché at skrive gode anmeldelser af den svenske darling. Men med et show som det, hun orkestrerede på Arena, er der (igen) ingen vej udenom.«

Samtidig udgøres dagens offentliggørelse af en stor portion spansktalende artister såsom det boliviansk/amerikanske søskendepar Los Thuthanaka, der sidste forår udgav deres særdeles eksperimenterende og særdeles anmelderroste debutplade. Det er der en helt særlig grund til, forklarer Thomas Sønderby Jepsen:

»I de her år ser vi en tendens til, at flere begynder at bruge originalsprog i musikken, og den diversitet vil vi også gerne afspejle på scenerne, hvor blandt andet spanske og latinamerikanske navne er stærkt repræsenteret i år. Musikalsk mangfoldighed er kernen i Roskilde Festivals musikprogram, og vi bestræber os altid på at have navne og strømninger med fra hele verden.«

Slutteligt runder vi også lige britiske Sorry, der i år får muligheden for at tage revanche for en noget skuffende forestilling på Gloria i 2023. Det burde der heldigvis være rig mulighed for, eftersom London-kvintettens seneste skive, Cosplay, var én af de plader, som vi fremhævede som 2025’s bedste og blandt andet noterede os, at det »måske ikke er årets mest banebrydende album, men nogle gange må man altså også godt sætte sig tilbage og sige »bravo« til en gang solid indierock.«

Roskilde Festival 2026 finder sted fra 27. juni til 4. juli, og dagens i alt 28 offentliggjorte navne er:

1111, Addison Rae, Aphaca, BB Trickz, Chezile, Griend, Gwenifer Raymond, Honningbarna, Indus, Kwn, Lamisi, Liniker, Lord Snow, Los Mirlos, Los Thuthanaka, Lykke Li, Madra Salach, Marwan Moussa, Naïka, Sammy Virji, Sara Parkman, Širom, Sorry, Truck Violence, Tuvaband, Uncle Acid & The Deadbeats, Vanessa Amara og Wolf Alice