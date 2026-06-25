100%Wet er ikke dirty: »I virkeligheden er det jo en reference til, at vi er nogle studienørder«

Duoen 100%Wet er bestemt ikke færdige med at spille beats fra en computer, men på Roskilde Festival debuterer de som kvintet i en ny live-konstellation med et ønske om at dyrke melodierne i det umiddelbare møde med publikum.

Et relativt tilfældigt møde på tværs af to årgange på Rytmisk Musikkonservatorium blev definerende for det musikalske partnerskab, der er opstået mellem Casper Munns (tidligere Himmelrum) og Jakob Birch (tidligere The Lost Weekend) i form af projektet 100%Wet. Sammen spiller de en eksperimenterende blanding af drømmende shoegaze fusioneret med elektroniske beats.

Jakob Birch, der gik en årgang over Casper Munns, blev bedt om at præsentere noget af sit arbejde; en slags shoegaze iblandet elektroniske breakbeats. Casper Munns samlede straks tråden op og døbte kort efter genren for »drum’n’gaze« – med et glimt i øjet, forsikrer han.

»Casper kom ind og mixede meget kreativt på musikken og tog sig nogle friheder, hvilket egentlig var ret fedt,« fortæller Jakob Birch om mødet på RMC.

En spire blev sået og mandag den 29. juni kommer den foreløbige kulmination, når 100%Wet skal spille på landets største musikfestival. Roskilde Festival er stedet, som mange – måske størstedelen? – danskere musikere er vokset op med en drøm om at spille på, da de første gang greb en guitar, en trommestik eller en mikrofon.

De to musikere har dog haft ret forskellige reaktioner på at blive booket til Roskilde Festival, fortæller de, da Undertoner møder dem kort inden festivalen. Mens Jakob Birch kalder det for »den ultimative booking«, »en drengedrøm« og en »kæmpe, stor, fed streg på tjeklisten«, så er Casper Munns lidt mere afdæmpet i sin begejstring. Måske fordi, at han har prøvet det før. Uden at det dog endte som nogen stor forløsning.

»Jeg plejede at spille i et band, der hed Himmelrum. Vi blev booket til at spille derude i 2020, men så kom der Corona … Og så vendte festivalen aldrig tilbage til os,« fortæller Casper Munns.

Debut på ny live-konstellation

Roskilde Festival er altid under transformation – og 2026 er ingen undtagelse. I år har festivalen flyttet rundt på adskillige scener, således at det gamle Avalon-telt med plads til 6.000 publikummer er blevet omdøbt til Lagune og stillet til rådighed for opvarmningsprogrammet. Det er her, hvor 100%Wet skal optræde.

Flere store bands har spillet i dette telt gennem årene, men det lader ikke til at tage pusten fra Casper Munns og Jakob Birch, at de nu skal følge i fodsporene på bands som Fontaines D.C., Raveonettes og de andre koryfæer og kometer, der har betrådt samme scenegulv.

»Vi har overvejet lidt, hvad man skal bruge krudtet på. Vi har valgt at fokusere på det musikalske – det at spille det uden backtracks ligger der meget arbejde i for os. Så vi kommer ikke til at fyre den af med konfetti og sindssyge VJs. Selvom det kunne være fedt,« siger Jakob Birch og fortsætter:

»Vi har jo heldigvis en virkelig stærk frontkvinde med os i Sanna (Heinstedt, red.) – og det er virkelig fedt at optræde med hende. Men for os starter det mere i musikken end i showet. Det er ikke, fordi jeg absolut vil sætte os i bås med shoegaze, men jeg tror heller ikke, at folk forventer af os, at vi hopper op og ned med sjove hatte, når vi kommer ind på scenen.«

Som Jakob Birch hentyder til, så kommer publikum til at opleve 100%Wet i en lidt anden konstellation på scenen, end de har været vant til, når bandet spiller på Roskilde Festival. Foruden Sanna Heinstedt, der har været et fast element live for bandet de seneste år, så udvider de besætningen med yderligere to musikere. Roskilde Festival bliver således 100%Wets debut som kvintet – og samtidig bliver det deres første koncert helt uden brug af backtracks.

»Jeg tror bestemt ikke, at vi er færdige med at spille beats fra en computer, men lige nu er vi ret vilde med at eksperimentere i det her krydsfelt mellem electronica og det, der foregår i rummet,« svarer Jakob Birch.

Navnet er ikke en slesk hentydning

Nogle bandnavne er nemme nok at afkode. Andre er lidt mere tvetydige. At 100%Wet skulle falde i den sidste kategori kom dog bag på Jakob Birch, fortæller han, da han bliver spurgt ind til navnet.

»Altså, vi er jo nogle studienørder, så det er en refrence til dry/wet, når man leger med lydsignaler. Hvis noget er dry, er det den rå, ufiltrerede lyd og hvis det er wet, så er der typisk en masse reverb eller distortion. Vi synes, der var en fed atittude i navnet. Det indikerer jo også, at man bliver badet i lyd, hvilket afspejler, at vi arbejder med en ret masksimalistisk lyd,« fortæller han.

»Andre lægger noget andet i det,« griner han og fortsætter:

»Nogle tænker, det er noget beskidt. Men det havde vi slet ikke skænket en tanke dengang, vi kom på navnet.«

Adspurgt om hvilke tre ord, der definerer bandets lyd får Casper Munns til at opgave at svare. Valget ender på ekstatisk, omsluttende og vild.

Hvis I skulle anbefale nogle koncerter på årets festival, som I synes, at Undertoners læsere bør tjekke ud, hvad skulle det så være?

»Jeg vil gerne se Jane Remover. Hvis man vil se sjove hatte, så skal man se Miav i opvarmningsdagene. Dem vil jeg sgu også gerne anbefale. Vi øver det samme sted ude på Kons og de har lovet, at de tager fede visuals med,« starter Casper Munns, inden Jakob Birch tager over:

»Dem kan jeg sgu godt tilslutte mig. I First Days synes jeg også, man skal tjekke GB ud. Og ellers skal jeg se alt mulig klassisk. Jeg glæder mig til David Byrne og så synes jeg faktisk, at Smerz har lavet en rigtig fed plade. Der er også meget hype om Snuggle, men jeg synes faktisk, den er fortjent.«

100%Wet spiller mandag den 29. juni på Roskilde Festival, klokken 18.15 på Lagune.