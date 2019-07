Undertoners guide til Musik i Lejet ’19

Så nærmer tiden sig, hvor musikfestivallen i Tisvildeleje, Musik I Lejet, fyrer op for herlighederne til forhåbentlig skønt vejr. Igen i år dækker Undertoner dækker en række koncerter på festivalen, og redaktionens udsendte anmelder har lavet denne lille guide for at hjælpe dig frem til, hvad der bliver mest spændende.

Det ville være en skam ikke at mæde op til festivallens første musikindslag. Klokken 17.00 på Strandscenen kan man finde Peter Sommer & Tiggerne, som formentlig bliver en varm og omgivende koncert, bedømt på den form, som Peter Sommer lagde på NorthSide tidligere i år. Man kender måske Peter Sommer bedst for hans velkendte single “Valby Bakke” fra albummet Den Anden Side, der efterhånden er 19 år gammelt. I dag er Peter Sommer en anden. Han virker mere veludviklet omkring musikken, samt mindre tilbageholdende. Han udgav sidste år albummet, Elskede at drømme, drømmer om at elske, der blev taget rigtig godt imod både af lyttere, men også kritikere. Der burde endda lige akkurat være tid til at smutte over og høre folk-darlingen Hjalte Ross på Bodega efter koncerten, da han går på klokken 18.15 og netop har spillet en koncert til 5 U’er på Roskilde Festival.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi hos Undertoner elsker Lowly. Fem-mands-orkestret skaber musik, man ikke lige umiddelbart har hørt før. Jeg tror, at der er en bred enighed omkring Lowly og deres balancegang mellem det skrøbelige og stærke – det er det, der gør Lowly og deres lyd helt deres egen. Deres seneste udgivelse Hifalutin gav vi fuld plade for netop helheden omkring kontrasterne på albummet. Kort sagt, har Lowly hele pakken at byde på og jeg glæder mig gevaldig meget til at se dem igen. Hør Lowly på Bodega kl. 20.30.

Mens “disco-kongen” Marvelous Mosell spiller på Skovscenen, så gemmer Palace Winther sig på Bodega klokken 23.00. Indierock-duoen består af Carl Coleman og Caspar Hesselager, der leverer hypnotiserende lydbølger fra henholdsvis guitar og synthesizer. Deres seneste album Nowadays lyder som en hybrid mellem Local Natives og Fleet Foxes. De stille og rolige guitar-fraser lægger bunden for et eventyrligt univers, hvor de blander det fine og gennemtænkte sammen med det vilde og spontane. De skiller sig meget ud med deres blanding af elektroniske elementer og det simple.

Fredag bliver en tætpakket musik-dag, men man bør ikke snyde sig selv for at se First Hate klokken 23.00 på Bodega. Duoen, bestående af Anton Flack Gansted og Joakim Nørgaard, skaber livsbekræftende electropop med Gansteds dybe, bløde vokal og deres ellers svævende synth-univers. Deres album A Prayer for the Unemployed er en smuk sammensmeltning mellem et langt mere detaljeret og fuldendt The Blaze og et punket Future Islands. Det er en af de koncerter, der vil fuldende jeres sommer-hjerter.

Ud på de sene nattetimer klokken 01:30 på Bodega kan man overvære den dynamiske duo, Ravi Kuma, der for alvor har fået sit navn ud dette år. Sharon Kumaraswamy og Aske Knudsen, der henholdsvis rapper/synger og producerer, skaber statement-baserede hooks og industrielle, festlige beats. De har lige udgivet med deres hårdtslående Sub., der lever op til navnet med netop en masse bas og flabede beats, som i takt med Kumaraswamys fængende og omfattende lyrik. Uanset om man er personen, der bevæger sine fødder til musik eller ej, appellerer musikken til hver en type.

Sidste dag kan man tage på eventyr på Skovscenen klokken 23:00. Den Sorte Skole er et tidsløst projekt, der startede i 2004 som en DJ-trio, bestående af Simon Dokkedal, Martin Højland og Martin Fernando Jakobsen. I dag er det dog “kun” Simon Dokkedal og Martin Højland, men det gør ikke musikken mindre spændende. De er bedst kendt for deres lektioner – Lektion #1, #2 og #3. De første to lektioner var mere hiphop-præget, men bevægede sig på Lektion #3 hen i en mere omfattende musikverden, hvor der ikke bliver sparet på samples. De går altid fuldt ud på netop at levere en musikrejse, hvor man lærer og indlever sig i musikverdenen. Det bliver spændende at se og høre, hvad Den Sorte Skole har at byde på den her gang.

Til sidst men ikke mindst er Simon Littauer at finde på Skovscenen klokken 01:10, hvor han vil levere levende elektronisk musik med sine improviserede fraser af modular synthesizer og sin god forståelse for techno. Hans seneste single “Hubris” giver et godt billede af, hvor meget højtalerne kommer til at blæse med bas. Det bliver en fest!