Fredagssinglr’: Natjager – Alt under himlen

Efter to års albumpause er danske Natjager nu klar med deres andet studieudspil, At kende bølge fra hav, som rammer gaderne senere på foråret – og hvorfra “Alt under himlen” får æren af at agere førstesingle.

På overfladen lægges der op til gruppens efterhånden klassiske formular med vellydende popharmonier og -melodier skjult under forsanger Jon Kirkhoffs autotunede vokal. Dertil kommer der også et ikke alt for tungt payoff i det storladne omkvæd – alt i alt akkurat som en førstesingle nu engang skal lyde her i dette umiddelbare grænseland mellem pop og Natjagers moderne bud på nu-metal.

Som altid er det dog i den lyriske sfære og alle dens inspirationskilder, at der er mest at tage fat på, når snakken falder på Natjager. Vi når blandt andet omkring hovedmantraet fra den efterhånden 20 år gamle Jet Li-film Hero, hvor antagonistens hovedmål er at samle “alt under himlen” for at bringe fred til det krigshærgede feudalsamfund. Derudover drager Kirkhoff også inspiration fra den forbudte romance, der skildres i 2019-filmen Portræt af en kvinde i flammer, og i hans tekster om længsel efter frihed og trang til at flygte hører man svagt ekkoer fra tidligere numre som “Ung flugt” og “Drøm hårdt”.

Det skal dermed kun blive endnu mere interessant at dykke dybere ned i Natjagers univers, jo mere At kende bølge fra hav får lov til at åbne sig for sine lyttere over de kommende måneder.

Med til “Alt under himlen” hører der også en musikvideo, som er produceret af Daniel Buchwald, og hvis hovedrolle indtages af bassist Kian Wulf. Den førnævnte inspiration fra “den forbudte romance” paralleliseres her i et mere moderne udtryk, som ifølge bandet selv symboliserer den forbudte romance i at elske en undertrykt side af sig selv.

At kende bølge fra hav udkommer 13. maj på Last Mile Records