Fredagssinglr’: Mavourneen – Drink

Danske Mavourneen har tidligere gjort sig bemærket med deres debut-EP, Carnivore Sky, som foruden sangskriver og frontmand, Hans Gustav Björklund Moulvad, også kunne pryde sig med selveste Steve Shelley (Sonic Youth) bag trommerne samt produktion af Jared Artaud (Alan Vega, The Vacant Lots). Udover at indspille EP’en i Sonic Youths studie har Mavourneen – der efter tilkomsten af trommeslager Benedicte Pierleoni-Nielsen (Friends with Bene, Baby in Vain) nu er en duo – også opbygget et renommé for sig selv på festivaler og spillesteder for deres intense, rå live-lyd materialiseret kun af trommer og Moulvads sorte Gretsch-guitar.

Duoen er nu klar med første single, ”Drink”, fra deres kommende debutalbum, Submissive. Albummet har været tre år undervejs med supervision og produktion af Nis Bysted, som tidligere har taget kærlig hånd om bands som Iceage, Liss og First Hate. ”Drink” i sig selv er en beskidt, forførende, men melankolsk affære med en mørk, lurende basgang og en næsten industrial percussion, der i omkvædet får følge af klirrende guitar. Samtidig hiver Nils Grönsdalhs gæsteviolin lytteren dybere og dybere ind i den nedadgående spiral af (selv)fortæring og fordærv, som Moulvads blide vokal synger om – inspireret af et Khalil Gibran-citat. ”Drink” er nærværende og sårbar, men grådigheden og begæret lurer hele tiden lige under overfladen.

”Drink” får følgeskab af en musikvideo instrueret af Christoffer Evan Ansel, hvor vi trækkes gennem ild, sved og røg i en mørk afbildning af et personligt helvede af lyst, begær og manglende selvkontrol.

Submissive udkommer d. 12. maj.

Mavourneen kan opleves live på Mayhem d. 1. marts og tidligere er de også blevet offentliggjort til Frigjort Festival 2023.