Fredagssinglr’: Debbie Sings – Wish Upon A Star

Da Undertoner sidste år talte med Sophia Hage inden hendes Roskildedebut under Debbie Sings-aliasset, var den nu 25-årige producer i fuld færd med at smede sin genrebøjende EDM-mani af en Countdown forestilling. Dengang havde glitch-pop kunstneren kun to single-udgivelser under bæltet, men når Debbie Sings igen i år brager ind på dyrskuepladsen, ser dette tal ud til at være fordoblet.

”Wish Upon A Star” markerer nemlig fjerde udspil i, hvad der hidtil har været en ren kometkarriere. På et akustisk country-klingende guitarriff galopperer Hage ind i det mere radio-venlige territorie af sin fandenivoldske, revolutionære tilgang til popmusikken.

»I had a dream when I look at the stars / Guess I’ve always felt unhappy / I don’t know where my dreams are«, synger Hage i sin karakteristiske autotunede Lolita-stemme, inden vi smækkes i hovedet med et forvrænget guitarriff med masser af swag. ”Wish Upon A Star” formår at smelte akustisk, lyserød bubblegum-pop sammen med rå rock og hård EDM i en fængslende fortælling om hedonistisk eskapisme, der kan tages med på dansegulvet, men som samtidig også trækker nok på tilgængeligheden til at kunne høres i baggrunden på et kontor, når der stilles ind på P3.

Debbie Sings ridder mod en neon-farvet solnedgang imod ukendte horisonter, mens vi andre kan sidde og bide vores negle, mens vi venter i spænding på, om der nogensinde kommer et album.

“Wish Upon A Star” udkommer via The Big Oil Recording Company. Debbie Sings kan opleves som en del af årets Roskildeprogram.