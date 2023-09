Fredagssinglr’: Shiny Darkly – Letter

De er ikke kendt som landets mest hyperproduktive rockband, men Shiny Darkly har tilsyneladende tappet ind i en særdeles gavmild kreativ åre for tiden. Sidste år uddelte vi fem U’er til EP’en HEAVYY, men allerede den 10. november i år kan vi se frem til et nyt udspil fra duoen i form af EP’en II – og baseret på førstesinglen “Letter” er den værd at glæde sig til.

Med et konstant summende og insisterende guitarriff som det centrale omdrejningspunkt bider “Letter” sig straks fast og bliver hængende for ørehinden. Hele den kommende EP er produceret af Kristian Alexander Pedersen, bedst kendt for at være guitarist og fast producer i The Love Coffin og det kan høres på lydsiden. Selvom det umiskendeligt er lyden af Shiny Darkly, så er udtrykket tungere end noget, vi har hørt fra bandet før.

Kristoffer Bechs nærmest bedøvede levering af de drankermelankolske linjer »A letter in the making / No one will receive it / Greeting from the bottle’s end / Our usual destination« passer samtidig som fod i hose med det søsygeinducerende guitarriff. Resultatet er et melodisk og fængende singleudspil, som gør det svært ikke at glæde sig til at høre nummeret i kontekst af resten af EP’en.

Shiny Darkly kan opleves live på Huset i Magstræde den 22. september. Mon ikke det bliver muligt at høre nogle af de nye sange ved den lejlighed?