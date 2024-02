Premiere: Peppermint B – Raised By Sitcoms

Når kunstnere bliver tilstrækkeligt voksne, har de ofte en tendens til at lægge det ubekymrede fra sig og trække i en mere alvorlig retning. Det kan ikke siges at være tilfældet for The Blue Vans frontmand Steffen Westmark, der også står bag det musikalske soloprojekt Peppermint B. I morgen udgiver han et brag af et singleudspil “Raised By Sitcoms”, som Undertoner har fornøjelsen af at have premiere på i dag. Nummeret kan bedst betegnes som optimistisk retrorock, som er gennemsyret af en flintrende ubekymret jangle guitar a la Tom Petty.

Steffen Westmark, aka Peppermint B, er opvokset i provinsen og flasket op med de tv-sketchlignende sitcoms fra 80’erne og 90’erne inden han i start tyverne med sit band The Blue Van flyttede til New York. Her lagde de grundstenene til en musikalsk karriere, der blandt andet bød på kæmpehittet “Silly Boy”. I dag er Steffen tilbage i Danmark, hvor han, udover sin egen musikproduktion, slår sine folder som musiklærer på Oure Højskole på Fyn – Ingen tvivl om, at de unge mennesker har en mentor at se op til der!

På “Raised By Sitcoms” drømmer Westmark sig tilbage til den verden, som TV-serierne åbenbarede for ham i hans spæde ungdom. Sangen handler om kunstneren selv, og årene hvor man som teenager har hele livet foran sig og samtidig længdes, er usikker, fortvivlet, drømmende eller fuld.

»Never dreamed you’d get it right, you lived about a thousands lives, I wrote the script and on opening night, you looked right at me through the TV«

Det her er et vaskeægte kørenummer i bedste West Coast rock-stil. Ned med kalechen og ud ad Route 66 med din udkårne, iført denim og solbriller. Steffen Westmarks stemme er både hæs som Bruce Springsteen og krystalklart fraserende som The Killers forsangeren Brandon Flowers. Nummeret er gennemsyret af tempo, solskin og glade guitarriffs, men også med nostalgiske og sentimentale referencer til hvordan det også kunne være på teenagehummeret: »Raised on Saturdays, where you never left your bed, hungover, watching parents faking being politically correct«

Nu længes man i hvert fald efter sommer.

Singlen Raised By Sitcoms udkommer fredag d. 23. februar via Steffen Westmark, men kan allerede findes herunder.