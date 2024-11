Fredagssinglr: Homesickness – Asunder

Jeg har ofte hørt, at hvis man føler sig deprimeret efter vinterhalvårets frembrud, så er det fordi, at man er særligt afhængig af D-vitamin fra solen – selvom der godt nok er delte holdninger omkring den tese. Uanset hvad, så har jeg fundet en langt bedre kur mod vinterdepression. Fremfor at hungre efter lyset, så kan du roligt overgive dig til nattens melankolske mulm og mørke, mens du lytter til Homesickness’ nye single “Asunder”. Tonerne fra en velstemt, akustisk guitar og en skrøbelig vokal griber dit bedrøvede sind og minder dig om, at det er okay at være lidt deprimeret.

Københavner-septetens single kredser om at finde skønheden og taknemmeligheden i sorgen efter at have mistet. Sanger, guitarist og tekstforfatter, Malthe Junge, skrev nemlig “Asunder” til ære for sin stedfar og en stedsøster, som er gået bort. Og selvom det handler om forsangerens tab og sorg, så er jeg ikke i tvivl om, at han langt fra er den eneste, der spejler sig i følelsen som udfoldes på fineste vis i nummerets smukke melodier, dybfølte stemning og nærmest healende energi.

Nummeret bygger op i et uforhastet tempo med guitar, vokal, Rhodes, klokker, concertina, klarinet og cello. Junges klang har en hviskende kvalitet i stil med Thom Yorke. Lyden af Osvald Reinholds Rhodes-spil fader ind i lydbilledet med bløde vibrationer, der lægger den perfekte bund. Og slet ikke for at glemme det utroligt lækre harmonika-agtige instrument, concertina, der giver den perfekte mængde af dynamisk tekstur til nummeret. Der er ikke ét instrument, som ikke bidrager til det større lydbillede. Det er skøn og simplificeret indiefolk/-rock, der får det hele til at gå op i en højere enhed. Så fortvivl ikke i denne mørke tid. Homesickness har dig.

“Asunder” udgives via Pink Cotton Candy Records d. 15. november og er anden single forud for Homesickness’ kommende album, ‘Anamnesis’, der udkommer til foråret.