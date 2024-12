Fredagssinglr og videopremiere: Córdoba/Ciurkot – Pseudobulbar Affect

Córdoba/Ciurkot får det elektroniske og det akustiske til at smelte sammen og blive til det elektro/akustiske. ”Pseudobulbar Affect” er en ambient, jazzet improvisation med blik for krop og affekter.

Den København/Berlin-baserede duo Córdoba/Ciurkot bestående af Ignacio Córdoba og Agata Ciurkot er et interessant match lige indtil man hører, hvor intuitivt gruppen faktisk formår at lade det elektroniske møde det akustiske. Titlen på duoens nye single, kan på dansk oversættes til ”pseudobulbær affekt”: en tilstand, hvor patienten rammes af pludselige udbrud af latter eller gråd (tænk Joaquin Phoenix’ optræden i Joker (2019)).

Córdoba/Ciurkot skaber dog ikke – som man ellers kunne fristes til at tro – en eksplosivt udadreagerende komposition. Nummeret har nærmere karakter af en meditation over kroppen – illustreret af musikvideoen af Brian Raaby og Ignacio Córdoba selv. Filmet med en nærmest mikroskopagtig linse, trækker videoen lytteren helt tæt på de små porrer i huden. Huden, der har oplevet et liv. Den tatoverede hud.

Alt dét imens Córdobas oscillator og Ciukots piano skiftes til at komme med spørgsmål og svar i korte, musikalske vendinger. Ciukots piano er jazzet og afdæmpet. Hun slår den første tone an, men med en ursonisk rumlen sætter Córdoba og oscillatoren (en tidlig, simpel synthesizer) ind og ryster op i lydbilledet. Der skabes hurtigt og effektivt en højspændt energi mellem de to vidt forskellige lydpaletter. Selvom pianoet er mere forfinet og hjemligt i sin lyd, har oscillatoren en særlig autoritet over sig. Jeg kan ikke undgå at blive draget mod de elektriske svingninger.

”Pseudobulbar Affect” er en fri improvisation, men jeg har alligevel fornemmelsen af at lytte til en tænksom dialog. Der er noget søgende i lyden, ligesom det er tilfældet med musikvideoen. Kameraet glider over hud og hår, indtil den afslutningsvis finder frem til øjet. Irissens lyse, brune farve stirrer ind i kameraets linse, mens musikken finder en indre ro. Pianoet virker pludseligt mere sagte, og de elektroniske signaler bliver mere ensrettede og atmosfæriske. Kompositionen er langsom og tænksom, men til slut finder den sit leje; om muligt med større klarsyn end før.

“Pseudobulbar Affect” udgives d. 29. november via Pink Cotton Candy Records og er anden single fra Córdoba/Ciurkot’s debutalbum, ‘Ephemeral, Basal’, som udkommer d. 17. januar 2025.