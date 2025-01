Fredagssinglr: Selina Gin – Hey, Gatekeeper <3

Tre år, et moderskab og et Peter Sommer-samarbejde efter sit debutalbum er Selina Gin tilbage i soloregi med et nummer, der går i kødet på musikbranchens magtpersoner.

”Sesam, luk dig op” kunne man måske også kalde Selina Gins nyeste single, hvis man var i et mere dumsmart og onkel-agtigt humør. Nummeret er skrevet til alle musikindustriens portvogtere. Dem, der står og bestemmer, hvilke kunstnere der lukkes ind i berømmelsens varme, og hvilke der ikke gør.

Men modsat det famøse Ali Baba-citat lader ”Hey, Gatekeeper <3”, der er produceret i samarbejde med Søren Buhl Lassen (Lucky Lo, Guldimund m.fl.), til at være mere end bare en simpel befaling om at åbne en dør. Det er er en slags opsang om den magt, som labelchefer og bookere har, og det pres, det kan påføre musikere. Især kvindelige artister, der »kun møder lukkede døre, efter de har fået børn,« som Selina Gin selv beskriver det i en pressemeddelelse.

Der er en smule nerve i ”Hey, Gatekeeper <3”. En basgang fyldt med postpunkede 16-dele og hooks, hvor Selina Gin insisterende gentager en række stavelser. Det hele er en tand mere rocket end hendes debutalbum var, men til slut kommer de også, synthesizerne, i en modulerende og dream-poppet kulmination.

Det er noget af det første, man har hørt fra Selina Gins soloprojekt, siden hun i 2022 udgav debuten Patiently Waving. Hun har været »busy« i mellemtiden, som hun synger i nummeret, formentlig med at være blevet mor og også med at medvirke i en række numre på Peter Sommers De Uforelskede I København. Men nu er hun altså vendt tilbage; klar til at sparke døren ind.

“Hey, Gatekeeper <3” udgives d. 17. januar via Like a Can Of Beans Records.