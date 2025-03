Fredagssinglr: Neu Sierra – Need Nobody

Der lyder en kort trompetfanfare i starten af ”Need Nobody”, og så er anden single fra Neu Sierras kommende debutalbum ellers fløjtet i gang. En »rimelig destruktiv« fortælling om at hengive sig seksuelt, og jeg skal også love for, at de fuzz’ede psych-guitarer og liderlige gisp gør stemningen tiltagende rowdy.

Det bliver yderligere forstærket af den markante rumklang, der nok skyldes, at ”Need Nobody” er indspillet live på Loppen. Det hele har samme dystre og dragende noir-stemning, som Neu Sierra er kendt for, men lyden er mere rå, end man for eksempel hørte på hendes seneste, fransk-pop-klingende EP. Når sanger Nana Nørgaard et par gange går op i registeret og strækker vokalen på dramatisk vis, føles det endda, som om hun skæver til Queens of the Stone Age-frontmand Josh Homme.

»Underkastelse«, »frigørelse« og »total afhængighed« er nogle af de ord, Nørgaard selv bruger til at beskrive sin nye single med. Det er intense, barske, til tider modstridende størrelser, og ”Need Nobody” lader til at lægge sig op ad hendes mere alvorlige numre. Debutværket Butter and Blow, som sangen er en del af, dykker ned i »en fortrængt voldtægt, som dukker op til overfladen«. Altså ikke ulig Neu Sierras allerførste single, ”Dirty Me” (2020), der forsøgte at tage magten tilbage efter et overgreb, eller ”Pink Crosses”, der skildrede den barske kvindedrabskultur i Sydamerika.

”Need Nobody” er produceret af Nick Lee (Ulige Numre), mens indspilningen er sket i samarbejde med musikere fra en række spændende danske postpunkbands: Leizure, Tender Youth, Echo Bravo og ikke mindst Sort Sol. Nummeret lander efter singlen ”Pancakes”, der også er er del af Neu Sierras debut. Et album, der i øvrigt kan opleves i sin fulde udstrækning til releasekoncert på Loppen d. 28. marts.

