Fredagssinglr: Secrecy – Light Years Away

Man kunne fristes til at bevæge sig ud i rummet efter svarene på, hvor Secrecy har fundet deres inspiration til singlen ”Light Years Away”. Foruden de billeder som titlen fremkalder, er også lyden astronomisk stor – eller dyb, afhængig af vinklen – og det er særligt foranlediget af den tætte synth-lage, man straks bliver omsluttet af.

Secrecy er (foruden tilsyneladende at være navnet på en håndfuld blackmetal-bands ude i cyberspace) et nyt, dansk skud på den alternative pophimmel med hjemsted hos Part Time Records. Tobias Guldborg Tarp og Emil Zethsen laver stemningsfuld, æterisk musik med klare 80’er-noter hvad angår både syntetiske effekter, hårdtslående wave og sensitive, patosdrevne vokalpræstationer.

”Light Years Away” er bandets anden single forud for debutpladen, der udkommer senere i år (bandets første single var Fredagssinglr tilbage i juni.) Det tegner til at blive en drømmende affære (kig bare på coverbilledet!); Cockteau Twins og My Bloody Valentines æstetik lurer lige under overfladen. Nummeret befinder sig i en håbefuld og længselsfuld dans med sig selv, kun med det gentagende ”hvad nu hvis?”, der lurer i fortællingen, samt en repetitiv synthbølge, som motor for dansens fortsættelse. Jeg’et er overladt til sin egen melankoli; dér hvor man ikke kan lade være med at presse fingeren ind i såret. ”It’s never coming back”, begræder stemmen igen og igen, men i gentagelsen er der også en erkendelse i at se det tabte i øjnene og lade filmen spille om igen; for det er trods alt min film.

Musikalsk er nummeret dreampoppet med rumklangsfyldte trommer, en nærmest glamrockværdig guitarsolo fyldt med fuzz, alt sammen drevet frem af et mættet, syntetisk backdrop af noget, der lyder som chimes eller klokkespil. Vokalen lyder som Lars H.U.G. genfødt i en yngre krop. Selvom vi er i rummet, musikalsk, så er der også noget meget jordnært over de billeder, Secrecy fremmaner af den forladte hovedperson. Godt nok bliver man båret ud i universet på en mørk lydbølge, men lige så hurtigt trækkes man tilbage til virkeligheden af det bristede hjertes tyngdekraft, for det er tungt at bære.

“Light Years Away” udgives d. 7. februar via Part Time Record og er anden single fra Secrecys debutalbum, der udkommer i foråret 2025.