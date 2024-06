Fredagssinglr’: Secrecy – Lionheart

Hvis to aarhusianere skal blive enige om én ting, som plager dem, så er det mågernes massive indtog på byen. Men Secrecy formår på behageligt vis at omforme lyden af mågeskrig til en 50 sekunders blød fuglekvidder-intro. Godt nok er duoen baseret i København, men de får bestemt sat en stemning, der kalder på sommeraftenener med et vinglas i hånden og en havudsigt med (ikke agressive-aarhusianske) måger, flyvende i horisonten. Og kigger man på det smukke cover til singlen Lionheart, der lader Mark Rothko-inspirerede farver flyde sammen, så bliver ens forestilling om solnedgangen kun tydeligere.

Men nok om måger og solnedgange. Efter introen indtræder en melodisk Peter Hook-basgang i selskab med chorus-guitar og atmosfæriske synthesizer akkorder, der udfylder lydbilledet. Lytteren bliver straks kastet tilbage til den britiske i indiepop scene med The Smiths og New Order. Men her giver Tobias Guldborg Tarp og Emil Zethsen et frisk pust til genren med en kombination af vintage æstetik og et drømmende udtryk, som smelter sammen på vellykket vis. Der er noget catchy over Secrecys lyd, som giver en lyst til at blive lidt mere i deres musikalske selskab.

Og når vi snakker vellykkede elementer, må vi endelig ikke glemme vokalen, som tager fat i kraven på dig og griber din opmærksomhed med længselsfulde budskaber og en lidende klang i stemmen. Det er til at mærke, at de har noget på hjerte, og det er lige sådan, det skal være. Deres drømmende lyd kunne sagtens strække sig over et helt album. Og heldigvis er det også det, som de arbejder på.

Lionheart udgives d. 20. juni via Part Time Records og er førstesinglen til Secrecys debutalbum, som udkommer d. 25. januar 2025.