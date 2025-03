Fredagssinglr: Liebe – ALLEREDE DØD

Det nye danske band Liebe udgiver i dag singlen “ALLEREDE DØD”, som er en hæsblæsende omgang elektronisk synth-pop-rock i en eksplosion af fart og fandenivoldskhed. Den københavnske kvintet har de seneste to år spillet sammen under navnet De Fleste og navneskiftet markerer et nyt musikalsk kapitel for kvintetten.

Forsanger Magnus Mølgaard Andersen synger om en stakkels fyr – en tech bro – som er desperat og håbløst fortabt på de evige digitale jagtmarker; i kløerne på sociale medier, investeringsguruer og kryptovaluta. Måske er teksten i virkeligheden også et lille samfundsrelevant hint til alle os, der bare sidder med hovedet lidt for meget nede i telefonen.

Liebe lyder som hvis man smed Hugorm, First Flush, Jung og Turboweekend ned i en blender og trykkede på “max”. Lyden og vokalen er på én gang bandets helt egen og samtidig tydeligt inspireret af tidens navne. Nummeret er domineret af et hastigt huggende synth-spor samt et utålmodigt, legende trommebeat.

Lyrikken er utilgivelig og insisterende, fortælleren har for længst erklæret sig selv (åndeligt) død:

»Jeg er en øgle i et jakkesæt / jeg drikker for at mærke lidt / snakker hurtigt så du ikke får et ord ud / snakker om videoer på YouTube,« og senere i omkvædet »Jeg går i søvne / fortæller løgne / med åbne øjne / du må ik’ vække mig, for så dør jeg.«

“ALLEREDE DØD” udkommer den 28. marts og er andet singleudspil fra bandets kommende debut-EP, som udgives i juni måned. Nedenfor kan du se sangens teaservideo. Nummeret kan streames på din foretrukne musiktjeneste.