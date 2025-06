Undertoners guide til Roskilde Festival 2025, Onsdag

Vi guider jer vej gennem Roskilde Festival 2025, hvor der onsdag langt om længe bliver åbnet ind til festivalpladsen og dermed bliver rig mulighed for at opleve både palæstinensisk hiphop, irsk postpunk, sydøstasiatisk psychrock og – måske endda – Brat Summer 2.0.

Hegnet er nede, og forhåbentlig er vi allerede ramt af den orange følelse, når der åbnes for festivalpladsen og tages hul på Final Days efter tre dages opvarmning. Orange Scene åbnes i år klokken 18:00 af den danske popkomet Annika, som på rekordtid har spillet sig op gennem landets scener. Men som mange ved, sker meget af festivalmagien også uden for Roskildes orange epicenter på de lige så ikoniske mindre scener.

Hvis du eksempelvis trænger til at mærke dig selv lidt i festivalvirvaret, kan du klokken 17:15 søge ly for solen – eller regnen – under Gaias teltdug i selskab med Kassi Valazza, der med sin atmosfæriske og autentiske americana, levende vokal samt ferme forståelse for håndværket sangskrivning er blevet sammenlignet med Sandy Denny og Karen Dalton.

Onsdag er også en givende dag på guitarfronten. De irske postpunkere Fontaines D.C. indtager Orange Scene 20:30 med sidste års Romance i baglommen, men kan Grian Chatten og Co. lykkes med deres bejleri til Orange Scene? Efter deres besøg på Pavillion i 2019 kvitterede vi med fire stjerner, og samme skæbne tilfaldt deres koncert på Avalon i 2022, så det bliver spændende at se, om postpunken kan holde skansen på festivalens hovedscene. Vi skal også se, om Wet Legs tongue-in-cheek-indiepop lever op til hypen – her tre år efter deres virale, selvbetitlede debut – klokken 21:30 på Arena.

Hungrer man derimod efter et møde med et nyt rockband, kan man vende blikket mod britiske Fat Dogs musikalske gadekryds af postpunk, electronica og klezmer kl. 22.30 på Apollo. Deres berygtede, vanvittige liveshows fik dem med på tour med Viagra Boys, og man tager formentlig ikke munden for fuld, hvis man påstår, at Fat Dog ikke kun er lige så vilde, men også lige så humoristiske som svenskerne. Hvis man er mere til en introspektiv og indadvendt energiudløsning, tager postrocktrioen Moin – hvis live-intensitet tidligere har udløst fuld plade her på siden – dig med på en rejse gennem ekspressive lydflader og teksturer klokken 23:45 på Gloria.

Den danske musikscene er også stærkt repræsenteret på Final Days’ første dag: Slim0 trækker dig ind i et dystopisk univers, hvor komplekse vokalharmonier møder brutal punk, grunge og doom klokken 19:15 på Gaia, Stundom leger med de nordiske folkemusiktraditioner på Gloria klokken 19:30, mens Iceage-frontperson, Elias Rønnenfelt, er klar til at cementere sit debut som soloartist på Avalon klokken 23:00.

Vender vi blikket helt væk fra den vestlige musik et øjeblik, er indonesiske Ali klar med en psykedelisk kærlighedseksplosion på Gloria klokken 21:30. Jakarta-trioen blander habibifunk og sydøstasiatisk psychrock i en euforisk vellyd, der tvinger dig til at bevæge dig – og det er en klar anbefaling, hvis man er til Khruangbin eller Altin Gün. Der er også palæstinensisk hiphop på programmet, når producer Al Nather og rapper/sangskriver Shabjdeed får traditionel palæstinensisk bryllupsmusik, hiphop og drum & bass til at smelte sammen i et futuristisk univers, som giver en stemme til palæstinensiske og arabiske identiteter.

Og hvis du nu er helt færdig med rockmusikken, så er Brat Summer back, baby! For efter en overlegen afbudspræstation på Arena sidste år i kølvandet på sit ikoniske, limegrønne album er den britiske popdronning Charli XCX tilbage på Roskilde og klar til endnu engang at vende op og ned på, hvad vi opfatter som god og dårlig smag. Denne gang gælder det Orange Scene klokken 22:45, og med Brats svindende kulturelle relevans kan man spørge sig selv, om Roskilde er klar til Brat Summer 2.0? Popkanonen er uden tvivl ladet med tungt skyts i form af afhængighedsskabende beats og bangers, så mon ikke der er nogen, der godt kan trække i Von Dutch-trøjen for andet år i træk. Hvis man ikke har maxet helt ud på pop, kan man afslutte sin festivaldag med svenske Yaegers emotionelle rave-pop på Eos klokken 00:00.