Undertoners guide til Roskilde Festival 2025, Torsdag

Det er torsdag, og trætheden har endnu ikke overtaget dig. Onsdagen gav dig blod på tanden for mere af den evindelige trasken rundt efter venner, øl, rene træk-og-slip og ikke mindst musik fra mange verdenshjørner. Det sidste giver torsdagens musikprogram heldigvis også rig mulighed for at opleve.

Er du én af dem, der glædeligt har redet med på de senere års maliske bluesbølge, ført an af tuareg-nyfortolkere som Tinariwen, Bombino og Tamikrest, så er der her mulighed for at opleve endnu et af genrens interessante outputs. Al Bilali Soudan fra Timbuktu spiller ørkenrock med et autentisk folket fokus, og er du – for Roskilde standarder – morgenfrisk, kan du opleve dem til en unik koncert på Gaia klokken 12:00.

Allerede efter frokosttid skal der træffes svære beslutninger. Klokken 13:00 på Avalon spiller en af tidens mest talentfulde alternative popsangskrivere i form af amerikanske Jessica Pratt. Hun mestrer den svære disciplin at læne sig ind i forrige århundredes vestkyst-poptradition – komplet med kastagnetter, diskrete riffs og blød reverb på vokalen – uden at miste nuet, nærværet og sin helt egen lyd. Hendes seneste album, This is the Pitch, høstede store roser fra internationale medier, og fandt da også vej til Undertoners årsliste sidste år.

Ligeledes klokken 13 spiller også norske Kanaan & Ævestaden, som på en helt anden måde også favner 60’erne i en revitalisering af nordisk folkemusik og syrerock. Sjældent har tradition og syre givet så meget mening i samspil, som det gør på deres seneste albumudspil, Langt, langt vekk, der byder på nogle afsindigt hovedboppende rytmer og sindrige, gamle melodier vakt til live i en moderne elektrificeret bevægelse. Trives man bedre i et mere abstrakt rum, byder engelsk-baserede Flock på progressiv space-out med deres meditative, ambiente jazz klokken 14:00 på Gaia.

Midt på eftermiddagen er det tid til at sadle om rent stemningsmæssigt, for her spiller den brasilianske stjerne Seu Jorge på Orange Scene. Som en af Sydamerikas mest feterede baile funk-stjerner er Seu Jorge forhåbentlig garant for dans og smittende glæde under en varm himmel. Vil man ride lidt på samme slags varmtonede bølge, eller måske bare drikke noget rosé og mærke vibrationerne på afstand, spiller Thee Sacred Souls deres bløde, organiske indie-soul à la Sault og Cleo Sol klokken 17:00 på Arena.

Om aftenen kan man gå på sporet af nogle af 90’ernes og 00’ernes store alternative sangskrivere. Bliver man ved Arena, kan man 19:00 opleve Portishead-frontkvinden, Beth Gibbons, der blandt andet kendt for – på den mest elegante, skramlede lo-fi -måde – ikke at gøre sig mere bemærket end nødvendigt; herunder også i sin snævre musikalske karriere, der har budt på meget få udgivelser. At opleve hende på Roskilde Festival et år efter udgivelsen af hendes fænomenale, filmiske album Lives Outgrown har derfor et vist episk potentiale. Klokken 21:00 på Avalon venter endnu et af tidligere tiders store indieikoner i selskab med Bright Eyes, der gjorde indie country (og country emo) i 00’erne komplet med hjerte-smerte, smældende bækkener og pedalsteel-indsvøbte landevejshistorier. Koncerten virker velplaceret, nu hvor country (og emo!) tilsyneladende er in igen, og det bliver spændende og se, om de her godt 15 år senere kan matche det gode niveau fra sidst, vi så dem på Arena.

Skal du kickstarte (eller afslutte med) en fest oven på Bright Eyes, så transformerer Arca Arena til en af aftenens nok vildeste open air-klubber klokken 23:30. Med sin voluminøse, synthladede reggaeton er den venezuelanske producer, queer-ikon og sangskriver lidt af en ener både på både popscenen – hvor hun tæller samarbejder med blandt andre Rosalia og Bjørk – samt på årets Roskilde Festival, som trods genrens stigende popularitet tilsyneladende ikke tæller mange reggaetonartister. Står du stadig på benene herefter, så løb ned til et nu-eller-aldrig-show med Arsenal Mikebe på Gaia 02:15, hvor du kan opleve analog, perkussiv techno fra Uganda, hvis du da ikke på samme tidspunkt skal ned i en anden technobås på Apollo og se Berlin-baserede Horsegiirl – halvt hest, halvt menneske – og danse til den lyse morgen.