Undertoners guide til Roskilde Festival 2026, Onsdag

Undertoner guider jer som altid vej gennem Roskilde Festival 2026, og onsdag skydes Final Days endelig i gang, når hegnet til dyreskuepladsen bliver væltet og giver festivaldeltagerne muligheden for at gå i krig med koreansk acid pop, sublim britisk alternativ rock, goth-giganter og et fænomen med trut i fra vores egen lille andedam.

Nogen er nok allerede godt i gang – andre er lige kommet. Uanset om man allerede kæmper med tømmermændene nede i lejren oven på opvarmningdagene, eller om man står klar foran hegnet til festivalpladsen, er der dog altid en vis spænding i luften, når der endnu engang åbnes op til Roskilde Festival mange scener; herunder den ikoniske, orange hovedscene, der i år åbnes af den danske popmusiker Pil klokken 17:30. Men hvis relaterbar P3-pop ikke lige er ens smag, går den heldigvis også løs på de andre scener. Man kunne eksempelvis fange det norske dreampophåb Tuvaband på Fauna klokken 17:45, eller lade sig rive med af den britiske poet og performer Joshua Idehen, der vikler Gloria ind i et spind af poesi, humor og jazz klokken 17:30.

Klokken 19:30 er det tid til at have årets første scenekrise, for festivalen har nemlig valgt at trippelbooke tre af onsdagens bedste acts oveni hinanden. På Orange Scene spiller det altid fænomenale, britiske alt-rockband Wolf Alice, som vi senest mødte i 2022 til en gribende koncert i Store Vega. Ovre på Gloria byder koreanske Hypnosis Therapy på lidt af et neonfarvet syretrip med deres blanding af vilde breakbeats, støjende lydcollager, punk, techno og skæv hiphop. Og hvis man i stedet skal have guitar, er der også Smertegrænsens Toldere på Fauna – det kan ikke rigtig ende dårligt.

20:30 er der en koncertoplevelse udover det sædvanlige, når den danske popkunstner Angående Mig går sammen med Betty Nansen Teateret og præsenterer værket Iscenesat, hvor den nærgående, uforudsigelige blanding af dansksproget folk, autotunet synthpop og rå punknerve mødes med en performance, der er inspireret af Victor Hugos klassiker Les Misérables.

Kl. 22.00 er det til gengæld The Cure-tid på den nye og udvidede Orange Scene, hvor der skal grædes, grines og skråles med på de største bangers for triste mennesker sammen med Robert Smith og Co. Herefter skruer festivalen op for humøret – eller i hvert fald tempoet – og lægger an til at kridte danseskoene. Smag På Dig Selv fyrer op for græsset på Eos klokken 23:30, og den danske jazz/eurodance-trio har endnu ikke formået at skuffe på Roskilde – vi har selv været fans siden deres Roskilde-debut i 2022.

Der bliver i samme ombæring også rig mulighed for at få en vild afslutning på festivalonsdagen: Britiske EsdeeKid kører eksempelvis rå UK drill på Arena klokken 00:00, på Fauna er det ligeledes klokken 00:00 tid til drum’n’bass, jungle og footwork i selskab med den London-baserede DJ Sherelle, mens den nyeste Nyege Nyege-sensation, Pili Pili Girls, står klar til at introducere Platform til twerkende ravekultur fra Tanzanias singeli-scene klokken 00:45.