Roskilde Festival fuldender plakaten for 2024

Så skete det – Roskilde Festival 2024 har sat det sidste punktum i rækken af deres offentliggørelser med 53 nye musiknavne, og årets festivalplakat er færdig og klar til trykken. Der kommer omtrent 180 kunstnere fra 43 lande, og der burde altså være musik for enhver. Man kan sagtens snakke om, at de genrer der har været spillet på de største scener i de forgående år er noget andet end for 10 år siden, og nogle mener måske også at programmet derfor ser ringere ud – sandheden er, at Roskilde Festivals program fortsat er eklektisk, mangfoldigt og udfordrende, og der er masser af musik til dem, som ikke mener at kunne se så mange elguitar-spillende kunstnere blandt hovednavnene. Man skal blot lige tage læsebrillerne på.

Blandt navne som er rigtig interessante for os her på Undertoner er selvfølgelig danske Barbro, der høstede 5 ud af 6 U’er for sin følelsesladede debutplade sidste år, som ikke mindst landede førstepladsen på listen over vores yndlingsalbum fra 2023 med ordene om, at det var »begyndelsen på noget stort i dansk musik.« Og vi har endda set Barbros intense indie-country-grunge-hybrid udfolde sig på en Roskilde-scene før, da de satte et skyhøjt niveau for Rising-koncerter i 2022. Allerede dengang så vi frem til at se dem på en af festivalens større scener, og det er en dejlig nyhed, at det ønske nu indfries.

Der er ligeledes blevet tilføjet nogle ret interessante danske jazz(-relaterede) navne, som er mere eller mindre ved at eksplodere i dansk musik. Ikke mindst Christianshavn-trioen Smag På Dig Selv (to saxofoner og en trommeslager), der forener punk-attitude, freejazz-udskejelser og electro-dub i clubtempo. De udgiver deres debutalbum på fredag og har med rette udsolgt massevis af koncerter. Kvartetten Selvhenter tager ligeledes udgangspunkt i jazz-instrumentering, men blander støj og dommedagspassager ind i deres egenartede musik, der er lige så tung som mange afskygninger af metal. Sidst vi så dem på Le Guess Who? 2023 i Utrecht leverede de »en sublim og musikalsk overlegen koncert,« hvorfor det nok skal blive rigtig godt at se dem i sommervarmen.

Fra det afrikanske kontinent finder vi nogle virkelig svedige tilføjelser til programmet; heriblandt den Niger-baserede Tuareg-guitarist Mdou Moctar, som vi tidligere har kaldt Afrikas bedste guitarist. Det kan kun blive et godt gensyn med hans groovy ørkenrock, som både har imponeret os på plade og i liveregi. Og lige så lækkert og udstrakt som Mdou Moctar spiller, lige så hurtigt og kontant spiller det marokkanske hardcore punkband Taqbir. Her er der smæk på fra start, og de feministiske budskaber råbes højt og med indignation. EP’en Victory Belongs to Those Who Fight for a Right Cause kom i 2021, og den fik en velfortjent plads på vores liste over fremragende udgivelser, som vi ikke nåede at anmelde i årets løb.

Til de fest-orienterede festivalgængere kan man virkelig se frem til gensyn med Tacobitch og Lyra Valenza, som begge to satte ild til dansegulvet med deres koncerter på henholdsvis Gaia-scenen og Platform-scenen sidste år. Forventningerne må være særligt høje til norske Tacobitch, hvis technopunk- og performance art-kombination fik intet mindre end topkarakter. Nyder man sin elektroniske musik bedst, når den er mere tilbagelænet og jazzet, kan man glæde sig til skotske Barry Can’t Swims alternative housemusik. I den helt bløde og sexede afdeling finder vi den danske r’n’b-stjerne Erika de Casier, som kun bliver bedre og bedre. På hendes seneste udspil, Still, fra februar er hun i hvert fald mere end klar til et internationalt gennembrud.

Ingen Undertoner-artikel uden en god gammeldags indie-anbefaling, og det har Roskilde Festival heldigvis også leveret på denne gang. Intet mindre end de skotske 90’er og 00’er legender Belle and Sebastian gæster nemlig festivalen for første gang nogensinde. Vi må dog virkelig håbe, at de har fundet lidt mere nerve, end de udviste på Way Out West i 2015, hvor vores udsendte anmelder var vidne til »kedelig forældrerock.« Vil man hellere kaste sig over noget relativt nyt indiepop for håbet om en mere interessant lytteoplevelse, bør man tage til koncert med amerikanske Water From Your Eyes, der ryster genreposen rigtig godt.

Nu er der lige knap tre måneder til at dykke ned i det gigantiske musikprogram og finde ud af, hvad man allerhelst vil se, når Roskilde Festival 2024 finder sted fra 29. juni til 6. juli. Dagens 53 tilføjelser til musikprogrammet tæller følgende:

21 Savage (US/UK), PinkPantheress (UK), Amaarae (INT), Barry Can’t Swim (UK), Belle and Sebastian (UK), Fridayy (US), Gloria Groove (BR), Tinashe (US), Young Nudy (US), 9T Antiope (IR), Abadir & Hogir (EG), Asbjørn (DK), Balming Tiger (KR), Barbro (DK), Barselona (DK), Bathsheba (DK), Bclip (CO), The Beaches (CA), Bixiga 70 (BR), Cakes da Killa (US), Cristale (UK), Dean Johnson (US), Debit (MX), Decisive Pink (INT), Decorticate (DK), Erika de Casier (DK), Faizal Mostrixx (UG), Frode Haltli (NO), Gobs (DK), Greta (DE), The Hirs Collective (US), Kakuma Sound (INT), Lyra Valenza (DK), Mariam Rezaei (UK), Mdou Moctar (NE), Melissa Carper (US), Prison Religion (US), Ragana (US), Rosa Pistola (CO), Sam Lee (UK), Selvhenter (DK), Sho Madjozi (ZA), Smag På Dig Selv (DK), Staples Jr. Singers (US), Tacobitch (NO), Tallah (US), Taqbir (MA), Tarawangsa Sunda Lugina (ID), Water From Your Eyes (US), While She Sleeps (UK), Y-Bayani & Baby Naa (GH), Yamê (FR) og Zar Paulo (DK).