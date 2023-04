Fredagssinglr’: Youth Lagoon – Prizefighter

Da den Idaho-baserede indiemusiker Trevor Powers i sin tid lagde sit eksperimentale popprojekt, Youth Lagoon, i gemmerne, var det med budskabet om, at projektets isolerede udtryk ikke passede ham længere. Der var efter tre udgivne albums, ifølge Powers, ikke mere at sige igennem Youth Lagoon.

Syv år efter har Powers og Youth Lagoon igen fået noget på hjerte. Efter en tid med voldsom sygdom og behandling er Powers tilbage med et ændret udgangspunkt for det tidligere svævende Youth Lagoon. Et udgangspunkt, der er urokkeligt rodfæstet i ham selv og hjemstaten Idaho.

”Prizefighter” er anden single fra Youth Lagoons kommende album, Heaven Is a Junkyard. Powers’ sarte stemmeføring er som altid finurlig, men udtrykket er strippet for de ellers højtravende abstrakte tematikker og eksperimenter, der tidligere prægede Youth Lagoon. Powers har på sin nyeste single dybt fodfæste i americana’en. Gennem døsig lap steel-guitar og Youth Lagoon-projektets karakteristiske indiepop udpensler han knoklende skæbners fortællinger, der minder om dem, man eksempelvis kan ane på Big Thiefs Masterpiece. ”Prizefighter” er lige dele kritik og hyldest af den amerikanske omstændighed. Lige dele glæde og tristesse. Lige dele himmel og losseplads.

Heaven Is a Junkyard udkommer 9. juni via Fat Possum Records.