Undertoners guide til Roskilde Festival 2023, Tirsdag

Tirsdag kan man passende starte dagen roligt ud, når Excelsior åbner Gaia kl. 14. Bag kunstnernavnet gemmer sig danske Anja Tietze Lahrmann, som er tidligere frontkvinde i dreampopbandet Ice Cream Cathedral. Excelsior er aktuel med pladen Fit for Fiction, og vi havde store roser til overs for debutpladen, Superimposed (2017). Hendes musikalske univers strækker sig fra omskiftelig indiepop til glitchpop, der giver mindelser om Björks Verspertine (2001). Excelsiors rolige vokal og enestående alsidighed vil utvivlsomt lægge en god bund for resten af dagen.

Ovenpå den oplevelse, kunne man måske godt have behov for at ryste posen lidt; og det er der så afgjort råd for, når Situationsfornærmelse lægger fra land på Gaia kl. 15:30. Dette band skriver også dansksprogede tekster, men med sangtitler som ”Kaff’ eller knep”, ”Carpe Diem min røv” og ”Uteknisk Held_God Sang” er der lagt i kakkelovnen til en omgang militant feministisk smadderpunk. Linjer som »Folk de tror jeg dropped’ ud, fordi jeg var for hektisk / Men hvorfor gå på uni, når de boller bedst på teknisk,« placerer Situationsfornærmelse i deres helt egen humoristiske/vulgære niche.

Når man har nedlagt patriarkartet, kan man gå til Eos, når KALASET går på kl. 16:15. Bandets firserklingende poprock er garant for en hyggelig festivaloplevelse. Omkvædene er store, produktionerne sidder i skabet og tekstuniverset er ungdommeligt og vitalt.

Vi bevæger os fra ét ungt band til et andet, når Tender Youth indtager Gaia kl. 17. De fire gymnasievenner, der for nyligt udgav et ganske storslået debutalbum, In the Hands of Broken Bonds, som vi var svært begejstrede for på redaktionen. Kvartetten spiller postpunk med et snert af støjrock og mestrer også at skrue en rockballade sammen. Den velspillende kvartet evner at teste rammerne, når guitaren til tider viger pladsen for en mindst lige så energisk violin. De har format til at blive store, så man skal bestemt ikke snyde sig selv for at opleve dem i First Days-omgivelserne.

Der er mere god musik til indiefolket når svenske Girl Scout spiller på Gaia kl. 18:30. Det svenske band, som mødte hinanden, da de studerede jazz på musikkonservatoriet i Stockholm, dyrker et mere poporienteret udtryk, som spænder fra den 90’er-altrockede ”Monster” til den længselsfulde indiepopsang ”Run Me Over”. Man kan nok forvente masser af ny musik fra bandet, som endnu har til gode at udgive en debutplade.

Bagefter kan man lige nå over til SULKA som kan opleves på Eos kl. 19:15. Den danske rapper, som albumdebuterede med den Tue Track-producerede Epoker i 2020 er, efter en ufrivillig pause, tilbage med mere rap af den gamle skole. Med numre som ”KALDER DEN” og ”Marie Med Duen” har hun markeret sig som en af dansk musiks ordekvilibrister.

Som aftenen skrider frem, er der mere dansk musik i form af Evil House Party som spiller på Gaia kl. 20. Emma Acs og Jacob Formann, som udgør Evil House Party, har begge slået deres folder inden for den alternative musikscene, Acs som soloartist og Formann som en del af Communions. I dette fælles projekt er der fokus på det elektroniske. Det er dragende, filmisk musik, som måske er placeret lidt tidligt på aftenen, men som alligevel vil kunne betage publikum.

Som en grande finale bør man kraftigt overveje at indfinde sig ved Gaia kl. 23, når de excentriske nordmænd fra Tacobitch med stor sandsynlighed sætter ild til pladsen med deres ejendommeligt anarkistiske blanding af techno og industrial, tilsat messende computerstemmer. Det er bananas, og det lyder garanteret ikke som noget andet, man vil støde på i løbet af festivalen.

Og så må det også være på sin plads at kalde det en dag.