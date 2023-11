Fredagssinglr: Baujillaud – My Horse Has Gone Away

Baujillaud (tidligere Boujeloud) tager favngreb med den hårde og eksperimenterende rockmusik på deres nye plade, der lander i dag. Singleudspillet ”My Horse Has Gone Away” er et larmende og herligt rodet indblik i hamskifternes transformation fra jazz- til rockinspiration.

For ti år siden skrev vi her på Undertoner om Baujillauds debutplade Går på vandet, at de »erklærede krig mod mainstream-kulturen« med en thrashjazzet debut – uden dog helt selv at være sluppet fri af deres egen institutionalisering. Om den dom gjorde indtryk er svært at spå om, men man kan i hvert fald konstatere, at bandet har været i konstant udvikling siden da.

Der er blevet udskiftet i bandbesætningen (dog med Emil Palme som konstant omdrejningspunkt) og ja, sågar bandnavnet har udviklet sig. I dag hedder de Baujillaud og ikke længere Boujeloud, men på den nyeste single ”My Horse Has Gone Away” er der heller ikke meget stilmæssigt overlap med den instrumentale jazz fra debutskiven – thrashjazz eller ej.

Her befinder vi os på et skramlet og råt groovende overdrev af guitar-riffs, dissonant perkussion og en nærmest demonstrativt underspillet brug af saxofonen. Samtidig er der tilføjet et lag i form af de upolerede vokalebidrag fra Mingus von Ende, der bidrager med en absurd fortælling om en hest, der er stukket af sammen med en fisk. Det er absurdistisk nonsens, men passer faktisk ret godt som endnu et auditivt element i det Frankensteins Monster af en rocksingle, som Baujillaud disker op med.

Singlen er et udspil fra pladen Browser, der faktisk udkommer allerede i dag. Det vil sige, at når du har læst indeværende singleomtale, så kan du faktisk allerede nyde hele albummet i sin helhed. Og fra undertegnede skribent, der har smuglyttet lidt, så er det helt klart anbefalelsesværdigt. Det er støjende på den helt rigtige grimme måde, men med små øjeblikke af jazzet vellyd, der pludselig skinner igennem som solstråler på en grå novemberdag.

Hvis det lyder som noget for dig, så er der lagt op til et brag af en aften, når Baujillaud lørdag den 4. november spiller på Christianshavns Beboerhus sammen med noisejazz-gruppen Svin. En gruppe, der har været vaskeægte Undertoner-darlings gennem adskillige år og som lydmæssigt må siges at være den perfekte parring til Baujillauds nuværende udtryksform.

Baujullaud udgiver deres nye album Browser d. 3. november 2023. Dagen efter vil release koncerten finde sted i Christianshavns Beboerhus i København.