Undertoners guide til Roskilde Festival 2026, Torsdag

Undertoner guider jer som altid vej gennem Roskilde Festival 2026, hvor torsdagen er proppet med et overdådigt musikalsk udvalg, så langt øjne og ører rækker, med alt lige fra slovensk folk og norsk råbepunk til støvet americana og tysk gabber.

Det er godt og vel 15 timer fordelt på 40 forskellige musikalske indslag, der venter os i løbet af torsdagen, der – sammen med fredagsprogrammet – som altid står som festivalens to manddomsprøver. Kan I klare varmen, eller er I måske druknet derude, og får I overhovedet slæbt jeres legemer op på festivalpladsen? Hvis I gør, er der heldigvis rigeligt at se frem til.

Man kunne eksempelvis starte morgenen, (jaja, 13:00 er altså morgen for nogle af os), på Fauna i selskab med Dean Johnson. Amerikaneren var én af de helt store åbenbaringer for to år siden, hvor han med den forrygende Nothing For Me, Please i bagagen charmerede sig igennem et lige så tidligt sæt fyldt til randen med hans herligt støvede americana. Siden da har han også begået opfølgeren, I Hope We Can Still Be Friends, samt spillet en mindst lige så betagende koncert (dog i et lidt for stort Amager Bio) i fjor. Denimbukser; obligatoriske(!)

Eftermiddagen kan herefter bruges ved samme scene klokken 15:00 med slovenske Širom, der bevæger sig rundt i adskillige kroge af hjemlandets folkemusiktraditioner, hvorfra de inkorporerer alt lige fra centralasiatiske strengeinstrumenter til jazz og krautrock . Alternativt har Malk de Koijn øjensynligt opnået hyggeonkelstatus i festivalregi og fået den aldeles ufarlige 16:00-tjans på Orange Scene. Sidste sommer udkom deres første samling nye numre i 14 år, men det er selvfølgelig klassikere som “Vi tager fuglen på dig”, “Pige, girl” og “Kosmisk kaos” som må forventes at lokkes flest op mod hovedscenen.

Skal der mere guitar ud af højtalerne, byder torsdagen på gammelskolegrindcore under åben himmel med Napalm Death klokken 17:00 på Eos; tung, moderne støjrock for alle fans af Chat Pile, når Truck Violence rammer Fauna 19:30; eller Khana Bierboods medrivende, thailandske surfrock 21:00 ligeledes på Fauna. Et sted herimellem – mere præcist klokken 19:00 – spiller Shovel Dance Collective deres første af to tretimerskoncerter på Platform. Sidst, vi så dem på festivalen, gav de en blændende forestilling, hvor vi også fik hørt rigeligt fra 2024’s måske bedste udgivelse, The Shovel Dance. Dette års udvidede format på Platform lægger desuden op til, at vi ikke bare kommer forbi alt det bedste fra kollektivets bagkatalog, men også forskellige af aktørernes solomateriale.

På de største skuepladser bliver det også til en sjælden Roskilde-optræden fra Damon Albarns side, når han klokken 22:00 dukker op på Orange Scene med Gorillaz, der tidligere i år kunne fejre 25-årsjubilæum for deres fænomenale debutplade, mens rødderne i Kneecap klokken 00:00 kommer til at sætte gang i den helt store, frigjorte klubrapfest på Arena, som sikkert nok skal ende med at begejstre langt de fleste (og forarge en bred vifte lige fra konservative rådmænd til det samlede Berlingske-kommentariat).

Og skal man partout have det allersidste med, findes der i den forbindelse to ulve inde i dig: Den ene skal til anden omgang af Brutalismus 3000‘s übersmadrede berliner-gabber klokken 02:00 på Arena, den anden skal til dejligt aggressiv, norsk råbepunk klokken 02:15 på Lagune anført af Honnningbarna. (Att. Tom Jensen: Her bliver der også råbt “Fri Palestina”).