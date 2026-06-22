Undertoners guide til Roskilde Festival 2026, Mandag

»I’m just not a good person,« synger Lærke Simoni under sit kunstnernavn Dork på sin sang med samme titel fra sin EP med samme titel. Og det kan jo godt virke relaterbart på sådan Roskilde Festivalens tredjedag, hvor de fysiske såvel som moralske tømmermænd begynder at vise tænder. Klokken 13:30 åbner hun mandagens musikprogram på Lagune med sin bittersøde melankoli – en slags kollektiv terapitime, hvor alle de grimme følelser bliver hevet frem og udstillet under den afslørende middagssol.

Efter sådan en morgenseance kan du hvile stængerne et par timer, inden det er blevet tid til Ida Duelund på Lagune klokken 16:30. Hun blev kåret som årets jazzkomponist 2025, men bevæger sit frit mellem jazzen, postrocken og kollaborationer med kunstnere såsom Baby in Vain, ML Buch og Barbro. På sit debutværk, Sibo, fra sidste år dyrker hun surrealismen og poesien, og på årets festival er der lagt op til, at netop dette værk præsenteres i en unik livekonstellation med aktører fra både jazzens og den alternative musiks verden.

Du kender sikkert både hyperpop og shoegaze – to genrer, der har massevis af spalteplads i diverse musikmagasiner i løbet af det seneste årti. Men kender du hypergaze? Eller drum’n’gaze? Det gjorde jeg heller ikke, før jeg stødte på 100%Wet, som giver en opvisning i deres selvopfundne genrebetegnelser klokken 18:15 – sørme også på Lagune. De fik en pæn anmeldelse her på sitet for deres optræden på Spot Festival i 2025, hvor lyden ifølge vores udsendte anmelder på tidspunkter blev så massiv, at den var decideret ubehagelig at være i.

Faktisk kan du nærmest bare slæbe campingstolen med op til Lagune, for vi bliver hængende ved samme scene for at opleve A Good Year, der går på klokken 21:15. Her er der tale om et samarbejde mellem trommeslager Tobias Laust (tidligere medlem af bandet Liss) og filminstruktør Albert R. Hildebrand, som lover et fængende mix mellem alternativ pop og et visuelt univers ud over det sædvanlige. Deres debutalbum, Sofina, udkom da også både som album og som film. Hvordan det lige forløses i aftensolen på Roskilde Festival kan man kun være spændt på.

Mandagen slutter som den startede – med en musikalsk udforskning af ubehaget på Lagune, når blackgazebandet Morild går på klokken 23:00 og spiller natten ind med øresønderrivende kaskader af støj, der med en garanti kan transportere dig til en anden dimension. Her er ingen terapitime, bare storslået, ondskabsfuld smadder. »Og det var så alt, det kunne blive til,« synger bandet på sangen “Træt” – og det samme gælder denne guide til mandagens musikprogram.