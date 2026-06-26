Undertoners guide til Roskilde Festival 2026, Fredag

Undertoner guider jer som altid vej gennem Roskilde Festival 2026, hvor der er forløsning for de trætte at finde i fredagens program, som består af alt fra sjældne oplevelser fra fjernøsten, vestlig folk i mange afskygninger, ironiske duoer, verdensklassepop og mindst én legende.

Fredag. Hvis du tilhører et praktisk og/eller ældre segment, der troppede ren og uskyldig op ved billetlugen onsdag eftermiddag, kan du stadig lidt endnu ved udsynet til endnu to hele festivaldage. Hvis du har været “i smatten” siden sidste weekend, trænger du nu til en gevaldig saltvandsindsprøjtning og en bloody mary.

Hvad end dit remedie er, er der forløsning at hente i fredagens forrygende program.

Trods et umiddelbart lidt aparte tidspunkt på dagen at få et hyperpoppet spark i bagen er kunstneren med det eventyrlige navn Hemlocke Springs på Lagune klokken 12:00 måske netop dét, der skal til for at tænde en gnist, du kan varme dig ved resten af dagen. Med sin storladne og filmiske produktion koblet med en humoristisk og punket energi er den amerikanske popmager et interessant bud på en ny, mere fri Britney. Lyder det som det værste, du kunne forestille dig, så kan du i cirka samme tidsrum på Gloria opleve et af Posh Isolations nye stjerneskud, københavnske Vanessa Amarra. Gruppen henter spagfærdigt men meget kreativt kompositioner og samples ned fra en mere alternativ pophylde og har skabt en unik lyd, der blandt andet har bragt dem til at samarbejde med supereksponenten Rosalía.

Klokken 13.30 spiller britiske Shovel Dance Collective den anden af to koncerter på Platform. Måske tryllebinder de ligeså meget, som de gjorde under deres seneste Roskilde-optræden i 2024, hvor vi nød både musikken og den indbyggede stilhed i folkgruppens »fænomenale, syndige rod af et kunstværk«. I en ikke alt for langt borte boldgade spiller Gwenifer Raymond klokken 14:30 sit walisiske bud på amerikansk klagesang, når det er bedst. Løb derfor over til Gloria for at opleve virtuost guitarspil og ilende fingre kombineret med en uovertruffen lydmæssig fortælleevne helt uden ord.

Nu kan du lige nå et par fritter eller en tur i hegnet, inden Getdown Services spiller på Lagune klokken 16:00. Hvis du ikke kan snuppe ironisk kunst, så skal du dog nok overveje en ekstra gang, om de britiske postpunkere er noget for dig: Det driver ned ad væggene med armslængde-humor, dick rock-ede riffs og mærkelige tekster om savlende dyr og chips, men deres elektro-infusionering af rock og glam svinger bare vildt godt.

Hvis solen skinner, bliver det måske svært at trække publikum væk fra Lagune og ind i mørket igen på Gloria, men det betaler sig at dukke op dér klokken 16:30. Her finder vi Milkweed, der bevæger sig i den mere højtidelige, men absolut seværdige ende af britisk musik. Gruppen, som landede på alskens årslister sidste år med udgivelsen Remscéla, er et mærkværdigt, tiltrækkende udstillingsvindue for Storbritanniens alsidige sangskat, mens de spiller noget, der lyder som en gammel plade, som trækkes igennem først en makulator og så ud af en lirekasse – herligt forvrænget og dystert.

Klokken 18:00 kan det anbefales at vælge mellem enten Rizwan-Muazzam Qawwali (på Eos) og Smerz (på Lagune), alt efter hvilket genrebillede man bekender sig til – modernitet eller tradition? Den skandinaviske pop-eksportsucces Smerz ringer nok de flestes klokker, og vil forventeligt være et must-see-navn for mange oven på sidste års stemningsfulde album Big City Life. Omvendt er der en sjælden og rig oplevelse at hente hos pakistanske Rizwan-Muazzam Qawwali, der præsenterer den mystikomspundne sufi-genre qawwali, og nærmest aldrig spiller uden for hjemlandet.

Kan du ikke få nok af den fede rock, kan du lige nå den unge gnawa-fortolker Saad Tiouly klokken 19:00 på Fauna, inden du skal over og stå i kø til David Byrne på Arena, hvor Talking Heads-ikonet klokken 20:30 forhåbentlig kan levere en ligeså fænomenal og nyskabende koncert, som han gjorde tilbage i 2018.

Herefter er aftenen og natten ung for de friske. Der venter flere potentielt eksplosive koncerter med blandt andre de nærmest sagnomspundne (…ikke mindst fordi de ikke kan findes på almindelige streamingtjenester) andinsk-amerikanske Los Thuthanaka, den hypede producer og pop-dystopiker Oklou og et hjernevridende, klubbet syrebad med Blawan, som på hver deres meget forskellige måder er kommet for at nedbryde genregrænser og få dansebenene på gled.