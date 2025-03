Fredagssinglr: Snuggle – Dust

Et flygtigt kig på nyhedsstrømmen i disse dage kan være nok til at modløsheden begynder at indfinde. Historien er tilsyneladende ved sin afslutning alliancerne rives ned, den etablerede orden er ved at blive afmonteret. Det er en alvorstung tid. Snuggle (som vi senest omtalte i Fredagssinglr tilbage i 2023), bestående af Baby in Vains Andrea Thuesen og Liss’ Vilhelm Strange, lyder på deres nye single som en duo, der har kigget de første måneder af 2025 i kortene: »burning cities / cicadas silent / everything is dying,« Det er måske nok at sætte det på spidsen, men undergangsstemningen får ikke has på Snuggle.

De drømmende guitarer er som et blafrende forårstæppe i en morgenklar brise. Musikalsk set kan ”Dust” bedst beskrives som paradisisk. Det er eskapistisk musik, som trækker dig væk fra verdens vrimmel, mens den kommenterer på de vilde ting, der sker derude. Riffet hvirvler søsygt dagdrømmende derudaf. En boblende bas giver modspil, men trommerne kommer først sent til.

Trommerne trækker nummeret solidt ind i halvfemsernes breakbeat-bølge (og hvem elsker ikke et solidt breakbeat?). Det er en gennemtænkt produktion, der giver mindelser om Cocteau Twins eller et nyere navn som Hatchie. Melodisk arbejder Snuggle med materiale, man sagtens kunne give fuld spade, mere volumen, mere fart; men duoen holder sig i skindet og lader os blive i (dommedags)drømmeriet. Her har støvet efter den store (ud)renselse lagt sig. Der er atter ro på.

Andrea Thuesens vokal er dog nærmest det mest gådefulde ved ”Dust”. Hun lyder vitterligt som et rumvæsen, der kommenterer nøgternt og forundret på jordboernes udnyttelse af og kampe om den fælles blå planet.

Det er skæve tider i verdenssamfundet, og Snuggle ved det.

“Dust” udkom d. 5. marts via Escho og er anden single fra Snuggle i 2025.