Fredagssinglr’: Snuggle – Game On

Det føles stadig, som om det er sommer, og derfor fortsætter sæsonen for blid, solskinsfyldt indie-pop lidt endnu. Efteråret er dog begyndt at snige sig ind på Snuggles nye single “Game On”, opfølgeren til den døsige, sommerlumre “State of mind”, hvor Vilhelm Strange (Liss) og Andrea Thuesen (Baby in Vain) åbner for et tredje, måske lidt mere melankolsk kapitel af deres fælles rejse ind i alt-rock og poppen.

Stranges fortid i R’n’B poppen flirter med Snuggles kærlighed for 90’ernes alternative rock i nummerets intro, der byder på nogle hypnotiserende, gennemproducerede, næsten Cocteau Twins-agtige vokaler, inden “Game On” flyder over i tilbagelænet, næsten lo-fi orkester af guitarer og bas. Både de harmoniske variationer mellem strengeinstrumenterne og i vokalharmonierne er subtile, men stadig rige, hvilket gør, at Snuggle luller dig ind i et blidt og beroligende, næsten meditativt univers.

“Game On” er bare et rart og ørevenligt nummer, der samtidig rummer en undertone af melankoli, der også afspejles i tekstens fortælling om usikkerheden omkring en begyndende forelskelse. “Game On” reflekterer den uendelige ventetid, hvor man sidder og stirrer på telefonen for at finde ud af, om man kan blive på sin lyserøde sky eller skal søge ly for regnvejret.

“Game On” kan jo også passende nydes, mens vi sidder og venter på annonceringen af en EP eller plade fra Snuggle. Er man i Norge, kan duo’en dog opleves live på By:Larm.

“Game On” udgives gennem Escho. Snuggle kan opleves live på By:Larm lørdag d. 16. septemeber.