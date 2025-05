Fredagssinglr og live-session: Mycelium – Tjørn i Blomst

Den første lyd på debutsingle fra den unge, danske jazzduo Mycelium er lyden af fuglefløjt. Fuglefløjt, som de om foråret lyder fra den tidlige morgenstund. Baggrundslyden ligger som en konstant forårsbebuder på nummeret, også efter Thomas Anderssons piano har indledt den instrumentale del. Daniel Mølhaves guitar og en solid rytmesektion styrer lyden sikkert frem.

“Tjørn i Blomst” er inspireret af Utterslev Moses blomstrende tjørnekrat, og det er meget passende at nummerets titel lige så godt kunne være titlen på et landskabsmaleri fra en svunden tid. Der er noget organisk i nummerets viseagtige struktur. Pianoets lette triller, som af og til får modspil af guitarens solbeskinnede anslag. Det er fjerlet, nordisk jazz med en stærk påvirkning fra en svensk visetradition som eksempelvis Henrik Lindstrands soloplader også har ladet sig inspirere af.

Man ser næsten kameraet i en fiktiv, idyllisk film panorere over krat, bæk og busk. Selvom der er masser af samspil i nummeret, er det meget på naturens præmisser. Nærmest som et idyllisk guldaldermaleri. Det er ikke spor problemfyldt; og det er vigtigt at holde fast i en gang imellem. Nummeret bliver dog mere intenst mod slutningen og et melodica binder en længselsfuld sløjfe på det hele.

Mycelium, der for øvrigt er betegnelsen for den underjordiske del af en svamp, udgiver i dag også en live-session med nummeret. I idylliske, hjemlige omgivelser spiller bandet sangen i en stue med gardinerne blafrende i forårsvinden.

“Tjørn i Blomst” udgives d. 16. via Iceberg Music Publishing og er Myceliums debutsingle. Yderligere to singler udgives i løbet af sommeren, før duoens debut-EP udkommer til efteråret.