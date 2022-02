Shiny Darkly: HEAVYY

Københavnske Shiny Darkly har udgivet musik siden 2012, hvor det er blevet til to fuldlængdeudgivelser og lige så mange EP’er, men siden deres forrige udgivelse, Bronze, er bandet blevet én mand færre og tæller nu kun Kristoffer Bech på vokal og guitar samt Mads Lassen på trommer. EP’en HEAVYY er dermed den første udgivelse i Shiny Darklys nye konstellation, men der er ingen tvivl, om at de stadig kan deres kram udi intens mørkerock. EP’en er kontrastfyldt og samler både alle bandets bedste toner fra tidligere, men skaber også en (for dem) helt ny lyd. De har også blandet den mangefacetterede instrumentering fra deres seneste fuldlængde med den fyldige lyd og larm fra debuten. Og så er Bechs vokal mixet langt frem, hvilket giver en tilgængelighed, Shiny Darklys lyd ikke har haft før, og som gør den på én gang både skarp og rå.

Bechs guitar og Lassens trommer har (udover bas) på de fleste numre fået selskab af violin, cello, trompet og trombone, og den akustiske guitar er langt mere defineret i lydbilledet, end man kender det fra tidligere Shiny Darkly-udgivelser. Det giver en dramatisk og forventningsfuld åbning af ballet på ”Big Day”, som skaber billeder af præriedrama lige så vel som af hektiske storbyer. Musikken kontrasteres af lyrikken, der beskriver en dag, hvor absolut intet sker, og hvor ingen forventninger indfries: »This is the big day / where nothing happened / once again.« Det er sgu meget skarpt skåret.

Sangen “Ballroom” fortsætter den fyldige og lettere teatralske lyd, hvis tekst kredser om en balsal med scenetæppe og et orkester med en dirigent – men endnu engang spiller den store opsætning fallit, og fortælleren står tilbage med en følelse af uvished og stilstand. »The scene is all set / The script is unwritten / Curtains slide to the side / A heavy mist swirls around us / And time is static for once / Forever, I will be / In the same scene replayed.«

Igen præger akustisk guitar og strygere musikken, for Shiny Darkly deler i dag mere sjælefællesskab med The Love Coffin og Marching Church end Eagulls og Spacemen 3, og man glemmer let, at bandet ikke tæller mindst dobbelt så mange medlemmer.

Kontrasterne gemmer sig ikke kun afgrænset inde i de enkelte kompositioner på HEAVYY, men også i samspillet mellem EP’ens forskelligartede sange. Eksempelvis er ”Heavenly” modsat de første par sange pæn og blottet, Bechs vokal er mixet langt frem, og teksten om et nyligt breakup skinner klart og ømt igennem. Helt omvendt forholder det sig på det tungere nummer ”The Physical Heart”, der næsten minder om 90’er-Swans med industrielt lydende bækkener og trommer, en mur af rungende guitar- og basstøj samt en dyb, udtryksløs vokal, der synger om hjertet som intet andet end et følelsesløst organ. En rigtig mismodig sag.

”Into It All” er til gengæld alt andet end mismodig. Det er måske den mindst misantropiske sang, Shiny Darkly nogensinde har skrevet; uden at det skal lyde, som om den er lalleglad. Den er bare mere rar, catchy og længselsfuld – specielt i kraft af den syngende slideguitar. Følelserne er mere udtalte og tydelige, og så er det faktisk et nummer, man kan synge med på. De to københavnere får larmende rock til at lyde umådeligt dejligt, og det smitter. ”April” lukker og slukker på Nick Cave’sk manér med dundrende klaver, ditto trommer og skrap guitar. Et fint punktum på en EP, der viser, at Shiny Darkly ikke kun mestrer mørk støjrock, men også ærlig americana med et touch af post-punk.

Med seks stærke og kontrastfyldte sange, der hver især har noget interessant på hjerte både musikalsk og lyrisk, er HEAVYY et særdeles kærkomment udspil fra Shiny Darkly. Det er fedt, at duoen har valgt at vise en mere åbenhjertig side af sig selv, hvor vokal og tekst kommer længere frem i lydbilledet. For i samspil med instrumenterne, der står friske og livlige, klargøres det, at Shiny Darkly ikke behøver at gemme sig bag uendelige lag af larm og effekter for at lyde godt.

I stedet præsenterer HEAVYY ærlig rockmusik, der fornemt balancerer støvet kantethed og fyldig produktion. Det er en af de mest friske danske udgivelser, jeg hørt længe.