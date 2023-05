Vind koncertbilletter og vinyler med De Høje Hæle

Der skulle gå 10 år, men nu er der endelig nyt fra De Høje Hæle!

I næste uge er den københavnske punktrio nemlig klar med to spritnye numre, “Tænk frem (ikke tilbage)” og “Det går ikke”, og samtidig spiller trioen op til dans på Loppen sammen med Pære Banal lørdag den 27. maj.

Hælene er desuden kommet i gavehumør her under forårssolen, og derfor udlodder vi her på Undertoner nu 2 billetter til koncerten den 27. maj samt 2 vinyleksemplarer af den kommende single til én heldig vinder.

Det eneste du skal gøre, hvis du vil have fingrene i vinyl og billetter, er at sende dit svar på nedenstående spørgsmål til daniel@undertoner.dk senest søndag den 21. maj klokken 20.00:

I hvilken forbindelse proklamerede vi her på Undertoner, at De Høje Hæle har »så meget charme, at selv de værste af røvballe-tendenserne bliver tilgivet hurtigere, end du kan råbe »1, 2, 3, 4«. Det er jo også bare Myren, der spiller lidt bas, Ebber, der spiller trommer, og Magnus, der spiller guitar og synger lidt. Ikke så meget mere.«

Vinderen bliver kontaktet kort efter deadline.