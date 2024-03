Fredagssinglr’: Kamasi Washington – Prologue

Spraglede sløsekåber, fyldige afro-halskæder og en mørk hårmanke formet som solen – ja, går du forbi sådan en person på gaden, kan du ikke tage fejl af, hvem det er. Det er nemlig den jazzfuturistiske saxofonkejser Kamasi Washington, som altid er iført spændende klæder, formentlig med inspiration fra forfaderen Sun Ra. Og nu er han landet på jorden efter seks års pause fra solokarrieren med en både længselsfuld og selvrealiserende energibombe af et finalenummer til den kommende plade, Fearless Movement.

Og ja, længselsfuld og energibombe er to modsætninger, men det er også hvad nummeret udviser. Temaet, som efter min mening er et af de smukkeste i hans bagkatalog, har nemlig en meget jordnær og dagdrømmende karakter over sig. Alt imens hiphop-trommerne tonser derudaf med en spacey basssynth, der livligt følger blæsernes tematiske rutevejledning. Og så er ballet ellers åbnet med en trompetist, der skyder sig selv hurtigt afsted med en ekvilibristisk, stærk solo, som lige så godt kunne være spillet af den nu afdøde hardbop-legende Roy Hargrove.

Kamasi kalder det selv for en danseplade, som man også kan fornemme i musikvideoen for denne uges fredagssinglr’, “Prologue”. Men ikke i bogstavelig forstand, fortæller han: »Dans er bevægelse og udtryksfuldhed, og på en måde er det ligeligt med musik; at udtrykke din sjæl gennem din krop. Det er hvad dette album er.« Som fremført på sidste plade Heaven and Future fra 2018 og ligeledes koncert på Heartland Festival året efter, så har den musikalske menu stået på kærlig revolution i kosmos-højder. Undertoner kvitterede disse to bedrifter med fem begejstrede U’er. Men dansestilen er en ny retning for saxofonisten, som fortæller, at fokus nu er på musikerens hverdag og toårige datter. Så i stedet for rummet, udforsker han nu livet på jorden.

Den energiske trompetsolo slutter med en fløjtende tone, hvorefter Kamasi indtræder med listige skridt i lydbilledet og lader en meditativ sfære ramme rummet et splitsekund. Det er et klassisk jazz-kompositions trick at tage det hele ned efter en hårdtslående, energisk solo, men det virker. Han bygger soloen op med halve toner og en så forvrænget tone, at saxofonen til sidst lyder som en hæs kat, der lige skal have hostet en hårbolle op, inden den kan fortsætte. Men vi er langt fra færdige, og det bliver vildere og vildere. Når han til sidst rammer den høje g-tone, kan du ikke andet end at krumme dine ansigtsmuskler og vippe dit hoved i takt med de impulsive trommeslag. Med sådan en Kamasi-solo føler man lidt, at han sætter den ellers utroligt dygtige trompetist på plads. Og selvom det nok ikke er en boksekamp for blæsere, så er begge soloer både proppet med dybde og eftertænksomhed og forklædt i hurtige og energiske motiver.

Hvis resten af albummet trækker de samme spor som ugens fredagssinglr’, så er der god grund til at glæde sig.

Albummet Fearless Movement udkommer d. 3. maj 2024 via Young/Playground Music.