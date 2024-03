Fredagssinglr’: Salver – Skjul/Løfterne

Historien om Salver lyder efter sigende, at to af bandets medlemmer bare mødtes i en kælder og skrev guitarriffs. Flere medlemmer kom til, riffs blev til sange, og det københavnske post punk-band afholdt deres første øvesession i en bunker i Haderslev. Og for cirka halvandet år siden spillede de så deres første koncert i spillestedet Basement.

Det er en undergrundsfortælling i bogstavelig forstand. Og i dag lander nyeste kapitel i form af dobbeltsinglen ”Skjul/Løfterne”, der frit skubber til konventionel post-punk. På ”Skjul” kunne trommerne for eksempel sagtens være noget, man hørte i et hardcore-nummer, og når det hele kolliderer i en hvirvelstorm af et omkvæd, er det lidt som at være havnet i Chat Piles storroste sludge metal. ”Løfterne” starter mere ligefrem med klare punk-inspirationer i dybe råb og en kaskade af lilletromeslag. Men det er altså lige indtil, man bliver ramt af en række melodiske, støjende riffs inspireret fra black metal-genren. Det er energisk, det er grumt, det er ømt.

Det er ikke fremmed for Salver, det her. På deres nye numre arbejder de med deres lyd lidt på samme måde, som de gjorde på deres fem nummer lange debut-EP, Jeg ved ikke hvor jeg skal hen, der landede i 2022, og som arbejdede med både noise-rock til poppede hook-linjer. Det er post-punk, der holder en på mærkerne, og når man tilsætter forsanger Aske Severin Frederiksens halvmessende stemme, der her på ”Løfterne” råber slagord som: »Baglåst / Enhed / Omvendt / Stilhed«, eller på ”Skjul” sætninger som: »Skjul mig et sted, hvor jeg ved, at jeg slipper for dig«, er resultatet musik, der opildner lige så meget som det fængsler.

Det deler stemning og lyd med et band som Syl, der i øvrigt lige er blevet booket til årets Roskilde Festival. Så hvem ved, måske Salver også tager springet fra kælderene til friluftsscenerne lige pludselig?

Dobbeltsinglen Skjul/Løfterne udgives via Salver Dig d. 22. marts. Salver spiller deres næste koncert i Studenterhuset København d. 27. marts kl. 17.