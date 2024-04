Fredagssinglr’: Kaizer – Kurt Cobain

Ugens Fredagssinglr’ kan betegnes som en hyldest til Kaizers barndomsidol og Nirvana forsanger, Kurt Cobian – en person, der selv led af diagnosen bipolar lidelse, og som den danske indiepop-artist nærmest betragter som en åndsfælle, da hun selv for nogle år siden fik samme diagnose. Men sangen er også ment som en ironisk samfundskommentar mod tidens tendens, hvor vi nærmest idoliserer selvmord og dødsfald blandt kendte musikere, herunder den velkendte ‘Club 27’. Kaizer har ladet sig inspirere til at fortælle historier i spektret mellem vild energi og kreativitet, men hun bevæger sig også over i den dystre og mørke bagside af medaljen som også kendetegner lidelsen.

Anmelderroste Kaizer, hvis borgerlige navn er Karen Stenz Lundquist, studerer til hverdag elektronisk musik og lyddesign på Sonic College. I 2021 udgav hun debut-EP’en Crying like a Rose, som blev rost til skyerne af flere anmeldere og kåret som årets bedste EP på P6 Beat. Oven i det blev hun indstillet til to nomineringer til GAFFA-prisen. På livescenen har hun selskab af musikerne Lasse Herold Krarup på trommer, Daniel Larsen på guitar og Magnus Ram Pedersen på bas.

På debut-EP’en, Crying like a Rose, var flere numre præget af en tung og mørk synth-bas med Kaizers vokal som en skærende kontrast. Og sidste år udkom den dystre og hårde elektropop-single “Shopping for Medicine” som en stemningsfyldt varsel til hendes kommende debutalbum. Men på “Kurt Cobain” lader det hele pludselig til at være samlet i et langt mere tempofyldt og dansevenligt univers, endda tilsat en god sjat tråd. Der bliver vellykket leget med rumklang, temposkift, kor, små baggrundsdetaljer og en insisterende stammen i det fængende omkvæd.

Når man lytter til Kaizer kan man få associationer til både Brimheim og Trentemøller, men alligevel arbejder Karen Stenz Lundquist med sin helt egen stil. Lyden spænder fra god skandinavisk poptradition, over mod elektropop til punk og grunge. Et meget bredt spektrum, men hele tiden med det mørke og elektroniske som det bærende element. Og på de seneste to singleudspil oplever vi nu en mere larmende, støvet og guitarbaseret retning.

Det er bestemt et spændende nyt lydbillede, der varsles her op til debutalbummet, som er lige på trapperne – alt kan ske!

Singlen Kurt Cobain udgives d. 5. april 2024 via Kaizerkaizerkaizerkaizer og kan opleves live på SPOT festival i Aarhus til maj.