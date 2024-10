Fredagssinglr’: Simone Tang – On the quarrelets of pearls

Danske Simone Tang ser sorgen og tabet i øjnende på en sang, der kommer med lovning om, at man kan komme igennem det at miste.

Sommetider rammer tragedien, og alting kan synes umuligt og ubærligt. Danske Simone Tang tager sin lytter med ind i et sorgfuldt rum. Det er dog ikke for at dyrke sorgen, men nærmere for at få sluttet fred med fortiden.

Simone Tang også er en del af gruppen har en fortid som skuespiller og har blandt andet medvirket i film af den danske auteur Nils Malmros. Hun spiller også bas i Ki!, som vi anmeldte på Heartland i år. Musikalsk trækker hun veksler på folk og country. Det er underspillet og omfavnende i sit udtryk. ”On the quarrelets of pearls” er sidste singleforløber for Tangs kommende debutalbum der udkommer til november.

Fjerlette akustiske guitarer skaber en tidløs stemning på nummeret. Det er som noget, man kunne forestille sig at høre på et spillested i Nashville i alle tider. Tang synger med sin let nasale klang om at synge Dolly Partons ”Jolene” med faren der døde af et alkoholmisbrug. I musikvideoen, fotograferet af Jonas Torp, ses Tang og guitarist Søren Manscher (Brimheim). De spiller begge guitar og synger en tæt harmoni.

Der krydsklippes med (iscenesatte) billeder af faren i et bedsteborgerligt hjem med den fine CD-afspiller fra B & O. I flere af billederne ser man også vinflasken og den snigende elendighed og distancering fra det sociale liv. For mig at se handler sangen dog ikke om at fordømme fortiden, men nærmere om at komme tættere på en forsoning med den. Simone Tang holder skylden ud i strakt arm og vender sig mod de op- og nedture, der var en del af hendes forhold til faren.

Der er ikke noget forstillet i opsætningen; hverken musikalsk eller filmisk. Der er en følelse af, at sket er sket, men at der stadig er noget at hente ved at konfrontere og bearbejde fortiden. Nummerets diskrete fingerpicking skaber en myldrende varme, og Tang står da, i musikvideoen, også til sidst overfor faren, i metaforisk forstand. Et på én og samme tid forløsende og sørgmodigt billede.

‘In the quarrelets of pearls’ udkommer d. 4. oktober og er sidste forsmag på Simone Tangs debutalbum som udgives d. 1. november.