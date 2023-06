Roskilde Festival 2023 – Stundom: »Der er ikke nogen grund til, at folkemusikken skal gemmes så meget væk, som den bliver«

Hvordan kan man balancere overleveringen af en musikalsk tradition med videreudviklingen af selvsamme? For Stundom behøver det ene ikke udelukke det andet, og det er blandt andet det, trioenn gerne vil bevise over for publikum, når de åbner Roskilde Festival 2023.

Det danske majvejr viser sig fra en imødekommende – omend blæsende – side i Københavns Nordvestkvarter. Vi er på Flere Fugle, et hipsterbageri, der ligger lige ved siden af et værksted med dertilhørende savværk. Skærende, slibende værktøj overdøver indimellem den spredte snak fra de omkringliggende træbænke.

Om mindre end to uger spiller Stundom – der består af violinist Emma Elmøe, citternspiller Villads Hoffmann og pianist Julian Svejgaard – den allerførste koncert på Roskilde Festival 2023. Jeg har derfor sat trioen stævne for at snakke om ikke bare Roskilde Festival, men også (moderne) folkemusik og musikalske fællesskaber.

Stundom startede som Elmøe & Hoffmann i 2015 og skiftede endeligt navn til Stundom i 2020, efter Svejgaard stødte til og gjorde duoen til en trio. I dag har Stundom to udgivelser bag sig: En selvbetitlet EP fra 2020 og debutalbummet, Må jeg holde din hånd?, der udkom året efter. Trioens anden fuldlængde er dog på nuværende tidspunkt allerede under optagelse i studiet Farvemøllen – et stenkast fra dér, hvor vi har slået os ned.

»Vi har øvelokale nede i kælderen, og så skal vi bare to etager op i det store A-studie, som er et lidt mere gammelt rockstudie,« fortæller Hoffman og tilføjer, »i virkeligheden tror jeg, at dét, at vi spiller akustisk musik, gør, at vi tit er et sted, hvor der er et godt flygel, eller hvor der er et godt rum. Det er en oplevelse, jeg egentlig synes, at jeg havde været mange bands forundt at opleve. Jeg synes altid, at det dér med at være i sådan et studie på den måde, som vi gør det på med stor mixerpult og alt muligt analogt gear, er megaspændende. Det er altid bare vildt sjovt at være sådan et sted, fordi det er et unikt rum at være i.«

Da jeg i den forbindelse beder bandet om at beskrive deres lyd med tre ord, er der hurtigt enighed om at musikken kan karakteriseres som ”drømmende”.

»”Nostalgi”, og måske noget med ”sted”.« foreslår Hoffmann, mens Elmøe tilføjer: »Ja, ”nærvær”, måske i virkeligheden.«

»Jeg tror, at jeg tænker ”sted” lidt mere som, at det er musik, som i høj grad knytter sig til geografi. Det er inspireret af musik, som har været spillet herhjemme i mange hundrede år. Den samme tone, men med nye melodier og nye arrangementer,« reflekterer Hoffmann

Svejgaard kommer ind på, at trioen også har flere filmiske elementer i deres musik: »Det kommer vi nok ikke til at spille så meget af på selve festivalen, fordi det ikke passer så godt til søndag klokken 14. Men ”cinematik”, ”filmiskhed”, det synes jeg godt, man kunne bruge til at beskrive musikken.«

Hoffmann byder ind med ordet ”nordisk”, og Elmøe nævner til sidst ordet ”træ”: »Der er virkelig et eller andet ved, at alle vores instrumenter er lavet af træ. Det gør også, at de resonerer godt sammen. Hvis der lige pludselig var en, der spillede saxofon, så ville det eksempelvis være en helt anden vibration, der kommer ud. Og det synes jeg også gør, at der er noget lim i musikken. Det bliver nemmere at blende godt, når alting resonerer sammen.«

Et folkeligt fællesskab

Alle i Stundom har forskellig tilknytning til folkemusikken. Svejgaard og Hoffmann er vokset op med den, mens Elmøe blev trukket ind i miljøet af Hoffmann. Hun trækker på den klassiske musik og har spillet sammen med Selma Judith, mens Svejgaard bestyrer morgenprogrammet Snooze på P8 Jazz. Hoffmann har tidligere spillet metal. Alt sammen er det forskellige indflydelser, der spiller ind, når trioen komponerer melodier. Den folkemusiktradition, Stundoms musik er inspireret af, bygger i høj grad på fællesskab og dans. Grundstenen er, som de formulerer det, folkemusikken, hvor melodierne knytter sig til dansetyper som vals, polska og scottische.

Samtidig er folkemusikscenen i Danmark er også et miljø, hvor musikerne kender hinanden. Trioen kommer lige fra folkBALTICA; en folkemusikfestival, der både dækker arrangementer i Sønderjylland og Tyskland. Særligt i Tyskland var publikum høfligt og storklappende. Som en gruppe, der ofte øver mere eller mindre akustisk, har det været givende at spille på større scener.

»Vi fik lov til at spille et nummer på scenen med 30 andre musikere. Det var vildt sjovt og enerigudladende,« mindes Hoffmann.

»Der sker noget helt vildt, når man er så mange mennesker på scenen, og har lov til at dele musikken sammen. Det synes jeg virkelig kan noget,« siger Elmøe.

Folkemusikfestivalerne er, som Stundom fortæller, unikke, i kraft af at jam-sessioner efter de individuelle koncerter fylder en hel del, hvor folk tager deres instrumenter med og sidder og spiller melodier sammen. Stundom er på ingen måde en enlig svale – de er i stedet en del af en folkemusikscene med musikere, der alle har forskellige takes på folkemusikken og dens traditioner. Nogle dyrker overlevering af den historiske genre, mens andre, som Stundom, bruger traditionen som en form og et udgangspunkt for et mere egenartet udtryk. I tråd med traditionen er de også interesserede i at lære fra sig i form af workshops, hvor eksempelvis gymnasieelever lærer om folkemusik og de dansetyper, der knytter sig til de forskellige melodier.

»Da vi udgav vores første album sammen, så tænkte vi, om det ikke kunne være en fed måde at udbrede folkemusikgenren og give vores kærlighed til musikken videre til andre mennesker ved at lave nogle workshops, lære nogle melodier ud på øret og lære dansene ud,« fortæller Elmøe. »Lige så meget som vi holder af at lave vores musik, lige så meget synes vi, at folkemusikken lyder helt vildt spændende. Og det behøver ikke at være for alle, men der er ikke nogen grund til, at folkemusikken skal gemmes så meget væk, som den bliver. Så vi holder rigtig meget af at fortælle om folkemusikken og dele det ud til dem, som kunne være nysgerrige.«

Lidt mere kapow-agtigt

Når Stundom senere på måneden skal spille som en del af Roskilde Festivals First Days-program, får de samtidig æren af at åbne den nylancerede Gaia-scene og tilmed spille den allerførste koncert på årets festival overhovedet.

»Jeg tror, at vi prøver på at tage noget musik med, som er en lille smule mere udadvendt end det, vi måske ville spille, hvis det var en koncertsal med lidt mere klang. Men samtidig er det jo også sådan, at vi gerne vil give folk en oplevelse med at høre noget musik, som klinger anderledes end alt den anden musik, der er på festivalprogrammet, hvor der er mange rockbands og hiphop. Vi vil gerne vise, at folkemusikken er noget spændende, så vi prøver selvfølgelig på at finde et godt match med det – noget, der er lidt mere kapow-agtigt, men som stadigvæk er vores,« siger Hoffmann og tilføjer, »i og med at vi spiller ret dynamisk musik, er der altid en form for mikroimprovisation.«

Elmøe bemærker, at hende og Hoffmann rent faktisk tidligere har spillet på festivalen med andre kunstnere. Det er dog helt nyt at skulle spille sin egen musik på festivalen i trioformatet. På nuværende tidspunkt er der dog allerede en tydelig begejstring hos trioen over at skulle spille på festivalen:

»Det er allerførste gang Stundom skal spille der, men vi har jo alle sammen været på Roskilde Festival før. Så det er selvfølgelig med total iver, at vi fik invitationen, for det har vi jo alle sammen drømt om, siden vi var der allerførste gang« siger Hoffmann, mens Svejgaard supplerer, »jeg var der første gang i 2005, da vi var færdige med efterskolen og det var bare the shit. Alle skulle på Roskilde, og siden da kom jeg der bare hvert år i 10 år. Jeg er bare kæmpe, kæmpe fan af Roskilde Festival, men jeg ikke været der i mange år, fordi jeg forvildede mig lidt ud på folkemusikfestivalerne. Så det bliver et dejligt gensyn.«

Trioen har derfor selv gode koncertminder fra tidligere udgaver af festivalen. Elmøe mindes blandt andet SOHNs koncert på Gloria i 2013:

»Jeg var den eneste, der gad at høre det blandt mine venner. Så jeg var der helt alene, og det var bare en enormt smuk koncert at være alene til, fordi man dengang også kunne sidde lidt ned og bare nyde det. Men jeg synes også, det var fedt at høre Florence and the Machine, dengang hun spillede der i 2015. Jeg havde ikke rigtig regnet med, at jeg skulle høre hende, og så endte jeg med at komme ind længst frem foran scenen i pitten. Det gør jo bare koncerterne så meget bedre, når man ikke kan se andet end bare scenen.«

»For mig er det Arena-koncerterne,« byder Svejgaard ind. »Jeg kan huske, at Kashmir spillede en gang klokken 02 om natten i 2006. Der var bare sindssygt mange mennesker og som ekstranummer spillede de “Vote 4 Dick Taid”. De havde ikke spillet deres 90’er-materiale i flere år, så det var en kæmpe oplevelse.«

Til slut er der lige tid til at runde af med nogle anbefalinger fra Stundom til, hvad man skal se på årets Roskilde Festival.

»Jeg synes, man skal gå over og høre Villads spille med Guldimund.« siger Elmøe henvendt til Hoffmann. »Jeg har hørt, at I har et helt hold på 11 mennesker og et kæmpe band.«

»Jeg synes, han er en fantastisk sangskriver, og har noget folkeligt i sin tone. Hans navn, Guldimund, er jo også en reference til Grundtvig. Derudover synes jeg, folk skal komme til bal med De Som Bär. Det er et ungt band, som nyfortolker traditionel folkemusik, men scenen, der er sat, er lidt mere til dans, og den er lidt mere gammeldags i sit udtryk,« noterer Hoffmann sig.

»Tinariwen, tror jeg, bliver møgfedt, men Girls in Airports er det vigtigste. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til,« slutter Svejgaard.

Stundom spiller på Gaia søndag den 25. juni klokken 14.00.

Stundom er: Emma Elmøe, Julian Svejgaard og Villads Hoffmann.