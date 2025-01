Fredagssinglr: Downtown July – Ku’ vi

”Ku’ vi” er et skamløst catchy nummer. En slagkraftig rytmesektion og et fængende klavermotiv lægger en dansabel bund. På overfladen er det også et nummer proppet med tanker om lykke: »Vi ku’, blande blod og lad det hele / Lad vores stund være en stund,« synger forsanger Leo Høj Andersen med lige dele håb og forvirring i stemmen. I den her kærlighed har støvet endnu ikke lagt sig. Midt i et univers af gyngende toner står en spirende intimitet. Det er ikke blevet hverdag endnu, og hvem ved hvad der vil ske om få sekunder?

Midtjyske Downtown July snakker i en pressemeddelelse om at have erobret og besejret studiet. Jeg vil være tilbøjelig til at give bandet ret. Der er en selvsikkerhed i bassens fremturden, som understøttes godt af de sarte guitarer og synths. En kort stryger-outtro skaber en fin hale på det hele. Producer Anders Boll (Lowly, Rigmor, Ganger) har gang i noget spændende med bandet. Det er ingenlunde avantgarde, men man kan mærke en lyst til at lege med udtryk og arrangementer.

Måske er det ord, jeg leder efter, ”længselsfuldhed”. En længsel efter dét, men ikke har, dét, man allerede har, men for enhver pris ikke ønsker at miste. Sangen – teksten i særdeleshed – har en smittende ”kom, nu gør vi det her”-energi, der leder mine tanker hen på TV-2’s 40 år gamle sang ”Hele verden fra forstanden” (»Gør dog noget, løb for livet / Brug dog tiden, elsk hinanden, gør dog noget.«) Det er sådan en tradition for dansk melankolsk/livsbekræftende popmusik, Downtown July skriver sig ind i med en nutidighed, som klart siger 2025 mere end den siger 1985.

På under tre minutter tegner Downtown July kærlighedens forrykte tale op. Det er smittende, så ku’ vi ik’ bare la’ os rive med?

“Ku’ vi” udgives d. 24. januar af bandet selv via Okay Records og er første single fra deres debutalbum, som udkommer til foråret.