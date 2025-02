Fredagssinglr: Nausia – Wabi-sabi

Jeg kan huske, hvordan det var at opleve Nausia live første gang. Bandet tog hårdt fat på Roskilde Festivals First Days i 2023. Der var hæsblæsende saxofoner, energiske guitarudskejelser og manisk pumpende rytmer. For mig personligt var det en koncert med et band, der på dette tidspunkt havde en klart defineret lyd. Jazz-delen af Nausia (navnligt saxofonen) var det centrale, mens guitaren som oftest var lagt længere tilbage i mikset. Allerede kort inde i Nausias nyeste single, “Wabi-sabi”, går det op for mig, at de er på jagt efter et mere guitar-drevet udtryk.

Et søgende guitar-riff, som umærkeligt veksler mellem dur- og molfornemmelser, er eneste instrument ved instrumentalnummerets begyndelse. Fra et band, der sommetider kan lyde som et løbsk kraut-jazz-tog (ellers skulle jeg sige “zug”) er det ganske blidt. En alt-saxofons rumlende klang gør guitaren selskab. Stemningen bliver mere tvetydig. Et jazzet klaver og en målrettet rytmesektion sørger for et mindre ophold i stormvejret før guitar, klaver og saxofoner i skrattende disharmoni lukker op for de fortrængte følelser. Det er hurtigt og vildt, men kvintetten har sans for at få støjen til at virke nærmest symbiotisk. Det virker først ret uslebent, men bindes ganske stærkt sammen.

Nausia anno 2025 kommer altså godt rundt i de soniske afkroge: indie-indadvendthed, Sonic Youth-støj og spirituelt jazzede konfrontationer. Noget tyder på, at det jeg hørte tilbage i 2023 gav nogle indikationer på Nausias lyd, som de også er villige til at gå op imod. Her på siden skrev vi om albummet Good Intensions fra 2023: »Good Intensions’ numre er bedst, når de sniger sig ind på dig og slutter akkurat tilpas uforløst.« Lyden af bandets kommende fuldlængdealbum vil nok gå nogle af de samme steder hen: i det akkurat tilpas uforløste, men jeg forestiller mig at Nausia har et par musikalske overraskelser klar.

“Wabi-sabi” udkommer d. 21. februar via Vasen og er anden single fra Nausias kommende album, ‘Finding a Circle’, som udkommer d. 14. marts 2025.