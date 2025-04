Fredagssinglr: Uden Ord – Løber Uden At Se Tilbage

Uden Ord er altid gode for en overraskende single, hvad antallet af omtaler i Undertoners Fredagssinglr-format (5 styk) også vidner om. “Løber Uden At Se Tilbage” er med sin mærkværdige stemningskomposition ingen undtagelse. Stilhed, fortrængning, sødme, armene i vejret og fire i gulvet – alt dét beskriver sådan set det fire minutter lange mummer, som er en del af EP’en flashback flashforward; en slags demoopsamling af materiale, der ikke kom med på pladen Verden den er lige her fra 2023.

Uden Ord, som desuden er Roskilde Festival-aktuelle på First Days, bliver primært beskrevet som en alternativ pop/rock-trio. Der findes godt nok både rock og pop i nummeret her, men det kan absolut ikke forklare den originale måde, hvorpå rastløs tristesse med nogle enkle musikalske greb bliver til stadionværdig glædessang. “Løber Uden At Se Tilbage” kanaliserer angst og længsel ind i en lyd, der både er stram og flydende. Det er ikke musik, der som sådan lader sig (genre)definere.

Nummeret lægger kortvarigt akustisk ud med en dyb rumlen fra en stryger, som hurtigt afløses af en skæv guitars klimpren. En stille percussion visler næsten umærkeligt et sted, mens de syntetiske elementer kun melder sig langsomt ved en subwoof’et bastone og et af bandets varemærker: AutoTune. Navnet til trods spiller vokalen nemlig en central rolle – ikke som melodibærer i klassisk forstand, men som et følelsesmæssigt anker. Singlen her balancerer på knivsæggen mellem det nostalgiske og det fremadskuende.

Et brud cirka halvvejs inde i nummeret annonceres med et dæmpet »Ja, fedt« fra bandet, og vi fornemmer på charmerende vis – demo-stilen tro – at der er et band, et øvelokale og en lyst bag det hele. Herefter: chok! Hovedkulds kastes vi ind i en Helmigsk 80’er-ballade komplet med funky slap-bass, affekteret korsang og en pludseligt poleret frontvokal. Det er herligt kitsch’et, og man vil egentlig bare have mere, da forsangeren og koret sukker nummeret til sin afslutning med linjerne: »Alt er her / så grib det nu / et åbent brev / til alt jeg ku’, til alt jeg ku’.«

Den dobbelte betydning i at sige “til alt jeg kunne have gjort”, og “alt det jeg i fremtiden kunne” gør, at man mister orienteringen – på den fede, ud-af-kroppen måde. Med referencer til både dansk 80’er-postpunk og nyere alternativ pop placerer Uden Ord sig derfor et mærkværdigt sted mellem undergang og fremdrift. “Løber Uden At Se Tilbage” er en stærk åbning til en EP, der lover at tage os igennem afkroge af vores smerteminder og frem til en flimrende, forhåbningsfuld fremtid.

“Løber Uden At Se Tilbage” kan findes på Uden Ords EP, ‘flashback flashforward’, som udkommer d. 11. april.