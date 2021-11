Fredagssinglr’: Lucky Lo – Mary Mind

Den karismatiske svenske sangerinde og musiker Lo Ersare med kunstnernavnet Lucky Lo har allerede flere gange gjort sig positivt bemærket her på Undertoner. Først i kraft af sin optræden på omkring Guldimunds album Dem, vi plejede at være og siden under eget navn på scenen ved årets Uhørt Festival.

Denne uge har Lucky Lo så annonceret, at hun udgiver sit debutalbum, Supercarry, næste år, og det fejres med singleforløberen “Mary Mind”. En lettere boblende og drømmende sag, der handler om noget så stort og uoverskueligt som klimaforandringer. Egentlig har jeg altid undret mig over, at netop denne altoverskyggende problemstilling ikke fylder mere i populærmusikken. Måske er det simpelthen for tungt et emne at lave fængende popsange om?

Det slipper Lo Ersare nu godt fra på “Mary Mind”. Selvom lyrikken og leveringen heraf til tider tenderer det melodramatiske med referencer til både biblen og apokalypsen i form af paddehatteskyer, så trækker den simple og glædesfyldte melodi i den anden retning. Resultatet er i hvert fald, at jeg nemt ender med at sidde og nynne med på omkvædet: »It’s getting warmer / Are people getting colder?«

Selvom sangen handler om klimaforandringer, så er der ikke tale om en klassisk protestsang eller en løftet pegefinger á la »How dare you?!« som en allerede ikonisk svensk klimaaktivist for få år tilbage ytrede. I stedet er “Mary Mind” snarere et stille opråb og et puf i retning af at stoppe op, slå øjnene op og blive en del af løsningen.

Supercarry udkommer 25. marts, og inden da kan du opleve Lucky Lo på Hotel Cecil 10. december og Beta 11. december.