Fredagssinglr’: Quiet Sonia – Sparks

Førstesinglen fra den Københavnske folkrockseptet Quiet Sonia er en bittersød folkedans og et muntert blæsevejr. Der er skruet ned for eksperimenterne og op for tilgængeligheden, men den velkendte legesyge lurer stadig under overfladen.

Quiet Sonia er lidt af en ener på den danske alternative musikscene. Den københavnske septet er, for det første, et vaskeægte folk/kammerrockorkester. Alene skråstregen antyder, at de ikke er bange for at lege med både former og genrebetegnelser, og dét på en måde så man sidder tilbage med følelsen af at have overhørt et slags moderne folkrockepos. For det andet er Quiet Sonias tekstunivers et blomstrende virvar af tilværelsens smerter og glæder, som sjældent adresseres så hudløst, uden poetisk distance og dog med en punket, legesyg undertone.

Med de vilde følelsescrescendoer og stor instrumental detaljerigdom høstede bandet da også fuld plade hos Undertoner med deres anden EP, Wild and Bitter Fruits, i øvrigt den første ud af to EP’er fra 2022. Den lidt senere All Black Horses Came Thundering er en anderledes stilfærdig og akustisk oplevelse, som taler til hjertesorgen og andre mørke hjørner af din stakkels sjæl.

Til juni udkommer Quiet Sonias debutalbum, QS, optaget live på Konservatoriet i København. Førstesinglen, “Sparks”, annoncerer fra første stund en mere optimistisk vals med de store følelser, som stadig fylder i Quiet Sonias verden. In medias res kaster highhattens sprøde anslag og en munter, ligefrem melodi os ind i et efterårsagtigt blæsevejr. Frontperson og primær sangskriver, Nikolaj Bruus, kredser med sin luftige røst om at lære at acceptere de mest grundlæggende menneskelige vilkår:

»Have you really made every attempt to become human flesh / And have you ever had that brief epiphany like adding a candle to the sun / Just being truly human with another human being«.

Bruus’ nærmest Bill Callahanske dybe vokal akkompagneres hele vejen af en fin sopranstemme og et frejdigt, tilbagevendende violinstykke, som giver bittersøde fornemmelser. Der er skruet ned for form-eksperimenterne fra særligt den første EP, selvom der også på “Sparks” leges med eksempelvis at skrue op og ned for volumen og tempo, så vi stadig mærker den dér let punkede nerve.

Nummeret varsler en tentativt, mere mildtklingende og organisk lyd og lettere tilgængelig form, som vil glæde en bred palette af folkrockfans. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre det fulde epos.

QS udkommer d. 2. juni 2023 hos Pink Cotton Candy Records, som er frontpersonens eget pladeselskab.

Lyt med på din foretrukne streamingplatform her