Videopremiere: Heathe – Black Milk Sour Soil

Aalborgensiske Heathe har – foruden sidste års enkeltstående single “Black As Oil” – ikke givet lyd fra sig siden deres 2019-debutalbum, On the Tombstones; The Symbols Engraved. Men nu er Martin Jensens seks mand store eksperimentalprojekt tilbage med en ny single – og der er altså kommet friske, ekstremt intense boller på suppen på ”Black Milk Sour Soil”, som Undertoner har den absolutte fornøjelse af at premiere videoen til i dag.

For med et æterisk, shamanistisk og helt igennem kropsligt udtryk, der trækker på indflydelser fra afrikansk stammemusik, gospel, industrial og Heathes velkendte doom- og noise-indflydelser er ”Black Milk, Sour Soil” intet mindre end en religiøs lytteoplevelse.

»When I was a child / The sun was warm and the nights peaceful / I would gaze upon the stars and wonder / When the world would end,« bryder Martin Jensens klagelseskrig ind i den absolutte stilhed med hele verdens smerte inkorporeret i de pressede stemmebånd. En jamrende violin følger jeg-fortællerens længsel efter barndommens uskyld, hvor der også berettes om barnets menneskelige, langsomme opdagelse af dets eget dødelighed.

»I had nightmares,« brøler Jensen, mens en dronende, olm industrial-synthesizer overtager lydbilledet, og samfundets, religionens og kontrollens lænker langsomt binder fortælleren i længslens mørke – en sort malstrøm som lytteren trækkes med i. Herfra udvikler ”Black Milk Sour Soil” sig til et svimlende virvar af støj, shamanistisk vokal og gospel, mens der chantes: »We just stand in / Water up to / Our ankles / Dancing, grieving.« Det er den slags soniske virvar, der formår at transcendere ord på en måde, musik kun kan. Dér, hvor verden opløses bag ens øjenlåg, og hvor Heathes geniale kombination mellem støjmetal og tilbedelsesmusik formår at gøre jeg-fortællerens vrede mod status quo samt uudholdelige længsel efter frihed levende helt ind i lytterens krop.

Når ”Black Milk Sour Soil” endeligt når sit ildevarslende, fredfyldte crescendo, hvor Heathe som et gregoriansk kor gentagende messer ”All we need / we’ll have soon”, kan man som lytter ikke andet end at stå uendelig rørt og næsten spirituelt ydmyget tilbage – som at knæle for Sankt Peters føder på dommedag, med flammerne under fødderne og en blå himmel over hovedet; fanget imellem evig frelse og fordømmelse og i evig jagt på frihed.

Med til hele den hellige herlighed hører også en video, hvor Heathe i samarbejde med Emilia Jasmin snedigt spiller på kontrasten mellem den trivielle virkelighed og deres musiks evne til at indbefatte alt det, der er større end os selv. De hjemmevideo-lugtende skud af kirker, fabrikker og Københavns trafik minder os om, at vi også selv er en del af det menneskeligt konstruerede fængsel, Martin Jensens fortællerkarakter på ”Black Milk, Sour Soil” brænder så meget for at undslippe.

“Black Milk Sour Soil” er udkommet 17. marts via Gateway Music.