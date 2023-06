Undertoners guide til Roskilde Festival 2023, Mandag

På andendagen af First Days når vi næsten hele genreskiven rundt fra hypnotisk jazz over indiepop og alternativ poprock til punk og metal.

Nausia på Gaia kl. 14.00 er et optimalt sted at starte mandag. Den københavnske kvintets eksperimenterende og improviserende jazz kan med sine hypnotiske lydlandskaber potentielt matche stenetheden, der sidder i festivalkroppene efter gårsdagens (og lørdagens) fest rigtig godt. Lyden springer fra dystre, skingre og krautede kompositioner til optimistiske og opløftende rytmer. Vores anmelder kvitterede da også for gruppens koncert på Frigjort Festival sidste år med 5 U’er og skrev: »Nausia formår virkelig at trække dig ud af din egen krop til et sted, hvor der kun er nu.« Det bliver spændende at se, hvordan et nummer som ”Tidligt mørkt” bliver modtaget en tirsdag formiddag på Roskilde.

Efter Nausia kan man nå ned til Selina Gin, som fortryller med sin gåsehudsfremkalende og til tider Lana del Rey-lydende vokal og stærke melodier. Efter at have lagt den populære trio Nelson Can bag sig med et brag af et poprocket farvelalbum har Selina Gin kastet sig over rullende synthflader, melodiske kompositioner og smukke harmonier. For ikke at glemme en hel del blæserarrangementer; lyt bare til nummeret “Default Setting”. Det ender alt sammen ud i nogle virkeligt velproducerede sange, som til tider kan skære lidt i hjertet, men som også kan munde ud i en pludselig, hypnotisk klubstemning.

Når man har tørt tårerne væk, kan man passende gå hen og blive rusket igennem af Pleaser. De københavnske nypunkere serverer stærke guitarer og en ret melodisk form for punk. De to kvindelige råbe-vokaler ligger ret langt tilbage i lydbilledet, hvor guitarerne dominerer, og deres DIY-tilgang skaber en dejlig skramlet lyd. Da vi her på siden have premiere på deres single “Plunge” i starten af juni, skrev vores anmelder: »Kvartetten viser tænder fra første øjeblik, og hvad de har nedtonet en smule i melodiske riot grrrl-smagende harmonier, har de skruet op for i hardcore punk-hidsighed.« Hvis man trænger til et energiboost, så er man kommet til rette sted.

Hvis energien er på højdepunket, og man bare vil have mere, kan man gå over til Nakkekneakker, som sørger for, at man bliver growlet godt og grundigt op i ansigtet. Det unge band fra Silkeborg spiller dødsmetal med et snert af socialrealisme og humor – bare lyt til numrene ”Jesus’ mor er satans fætter” og ”Bistandsklienter”. Bandet er allerede booket til andre store festivaler, netop fordi de leveringsdygtige live.

Vores anbefalinger slutter af med skandinavisk alternativ pop á la Kindsight. Deres seneste albumudgivelse bærer navnet Swedish Punk, og selvom kvartetten beskriver deres musik som en del blødere end det, så lover de alligevel et hårdere og mere intenst sceneshow. Kindsights hit ”Sun Is Always in My Eyes” passer storslået til en cykeltur gennem et sommerligt København, så mon ikke det også matcher den orange, skandinaviske sommerfølelse?