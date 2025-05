Fredagssinglr: Turnstile – SEEIN’ STARS / BIRDS

Der er egentlig noget for enhver smag på amerikanske Turnstiles nye dobbeltsingle.

Første nummer, ”SEEIN’ STARS”, er ret blidt for punkbandets standarder. Rytmeguitaren er ren og har en Stratocaster-agtig lyd med både rumklang og delay. Den tilhørende musikvideo viser mørke slow motion-klip af et par, der holder om hinanden, en gruppe unge, der danser på livet løs, og en dj, der mikser sange med lukkede øjne.

Der er lidt funk, lidt disco, lidt dream pop. Den drømmende fornemmelse bliver forstærket af luftige gæstevokaler fra Paramore-forsanger Hayley Williams og Blood Oranges Devonté Hynes. Begge kontrasterer Turnstile-frontmand Brendan Yates’ karakteristisk lyse stemme godt.

”SEEIN’ STARS” minder da også lidt om Turnstiles tidligere Blood Orange-samarbejde ”ALIEN LOVE CALL” eller sangen ”UNDERWATER BOI”, der begge fungerede som æteriske åndehuller på deres ellers formidabelt støjende seneste album, GLOW ON (2021). I den forbindelse er der måske nogle, der føler sig snydt af ”SEEIN’ STARS”. For er Turnstile ikke også garant for højenergisk, skurrende hardcore?

Hvis det er præcis, hvad du tænker, så er det godt, der også er ”BIRDS”. Stemningen vender på en tallerken, sangen indledes af en strøm af 8-dels-hihats og erstattes hurtigt af forvrængede power chords og råb om endelig at være »free, free, free«. Musikvideoen viser bandet spille sange for et publikum, og iscenesættelsen lader til at være inspireret af en Jimi Hendrix-koncert på Hawaii i 1970. Forskellen er blot, at man i Turnstiles fortolkning har erstattet tilskuerne i syretrance med moshpits og stage rushing i rå mængder.

Sidst bandet spillede på dansk grund leverede de i øvrigt en solid koncert. Mon de snart vender retur?

”SEEIN’ STARS” og ”BIRDS” udkom d. 30. april via Roadrunner Records og begge sange vil være at finde på Turnstiles kommende album, ‘NEVER ENOUGH’, som udgives d. 6. juni.