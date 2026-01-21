2025 – Et præludium til den store udvandring?

Hvor nogle måske brugte 2025 på at hengive sig kunstig intelligens og futuristisk droneteknologi, foretog flere navnkundige musikere i stedet et aktivt fravalg af Spotify, hvilket på ny fik genantændt debatten om platformen, dens praksisser og øverste ledelse samt alternativerne, når det kommer til at kunne gå på musikalsk opdagelse i vores digitale samtid.

Den 25. juli 2025 blev stort set alt materiale med australske King Gizzard & The Lizard Wizard fjernet fra Spotify som et led i bandets protest mod platformens øverste chef, Daniel Ek, og hans knap så moralsk forsvarlige nebengeschäfter.

»A PSA to those unaware: Spotify CEO Daniel Ek invests millions in AI military drone technology. We just removed our music from the platform … Can we put pressure on these Dr. Evil tech bros to do better? Join us on another platform,« stod der i den officielle udmelding fra australierne. Dermed stødte de altså nu til det følge af bands og solister – der eksempelvis også talte navne som Deerhoof og Xiu Xiu – og som altså nu ikke længere var at finde på en af verdens mest førende musikplatforme. King Gizzard & The Lizard Wizards afsked med Spotify blev imidlertid sommerens mest omtalte exit fra dén kant; ikke mindst fordi bandet havde transformeret sig til et kulturelt produkt, der med tiden var blevet (om)formet af internettet og fremstod nærmest symbiotisk eksisterende med sin digitale samtid.

Startende fra cirka midt-2010’erne havde King Gizzard & The Lizard Wizard nemlig formået at finde sit mest dedikerede kernepublikum blandt en mere eller mindre kronisk online base, der nærmest udelukkende færdedes på diverse internetfora og subreddits og gennem lige dele memes, shitposting, fildelinger samt (rent faktisk) oprigtige diskurser søgte at mytologisere universet omkring bandet, dets historik og – mest essentielt – deres til tider fuldstændigt overrumplende bagkatalog, som i skrivende stund tæller 27 fuldlængder, et par EP’er, opsamlinger og remix-skiver og slutteligt langt over 60 livealbum.

The Gizzverse døbtes hele denne online mytos, og måske var det altså også grundet King Gizzard & The Lizard Wizards i forvejen overvældende online tilstedeværelse, at deres udmelding netop lod til at have den fornødne gennemslagskraft, som kritikerne af Spotify længe syntes at have manglet i deres digitale opgør med streamingtjenesten, der gennem flere år i langt større grad havde fokuseret på firmaets bagvedliggende udbetalingsmodeller, men altså nu også kunne angribes fra en ny vinkel: Daniel Eks investeringer i tyske Helsing på i alt 600 millioner Euro.

Samme dag som King Gizzard & The Lizard Wizard bebudede, at de nu (bortset fra en enkel medvirken på en Rough Trade-opsamling samt et enkelt remix af en Confidence Man-single) ikke længere var at finde på Spotify, medvirkede danske Slim0 i P1s K-Live med nøjagtigt samme budskab. Allerede tidligere på måneden var trioen dog kommet med samme forvarsel: Først fra en af landet mest prominente, fysiske musikplatforme i form af et ganske fyldt Gaia-telt onsdag aften på Roskilde Festival, inden det blev efterfulgt af et opslag på Instagram, hvor de yderligere uddybede: »To think of the fact that our music and people listening to it is in anyway, no matter how small the scale, a part of funding weapons and war is unbearable.« Kort tid efter kastede deres markante opråb også en længere artikel i Politiken af sig, og pludselig var bølgen af protester altså også blevet en del af den daglige musikdebat herhjemme.

Andre danske aktører var endog endnu mere kontante. »If you are a Spotify user, we’re sorry but the upcoming album will not be available to steam on the platform,« informerede Heathe forud for udgivelsen af Destroy Your Soul’s Desire for Freedom og fulgte sidenhen op med: »Go listen to it at Bandcamp, or all the streaming sites, except for those responsible for murdering children.«

På den internationale scene meldte Massive Attack i september måned også, at de havde anmodet Universal Music Group, der er rettighedsindehaver til bandets udgivelser, om, at deres musik heller ikke længere skulle være tilgængelig på Spotify.

»The economic burden that has long been placed on artists is now compounded by a moral & ethical burden, whereby the hard-earned money of fans & the creative endeavours of musicians ultimately funds lethal, dystopian technologies,« lød begrundelsen, men i skrivende stund er triphoppernes bagkatalog dog fortsat at finde på platformen. Dette taler unægteligt ind i en helt anden (og endnu større) debat om ophavsret og kunstnerisk autonomitet for musikere, og for Massive Attacks vedkommende har de da også allerede annonceret, at alle fremtidige produktioner fra deres hånd – herunder det endnu ikke navngivne materiale, som efter planen ser dagens lys i det nye år – kommer til at udkomme både fysisk og digitalt med undtagelse af Spotify.

Bliver 2026 i så fald året, hvor stadigt flere udøvende musikere vælger at tage opgøret mod streamingtjenesterne som et klart og tydeligt “nej” til AI, algoritmer og droner og samtidig kæmpe endnu hårdere for at opnå endnu større medbestemmelse over deres værker i den digitale sfære? Det er jo i hvert fald ikke, fordi der mangler alternativer til Spotifys i forvejen store dominans i den bredere befolknings bevidsthed.

»We sincerely hope that you will change your listening habits by changing the streaming platform you use … Tidal is a good option, Bandcamp, Nina, Soundcloud just to name a few,« konstaterede Slim0 eksempelvis i deres førnævnte Instagram-opslag. Og hvis man som privatperson ligeledes overvejer at tage springet, vælge en ny retning for sine musikplatformpræferencer og virkelig unwrappe sig selv fra Spotifys indflydelse på sin egen musikalske hverdag – sådan som andre her på redaktionen allerede har gjort – er der i hvert fald rig mulighed for at gå på opdagelse andetsteds, ligesom at tidspunktet vel sagtens virker mere oplagt end nogensinde før. Selv tegnede jeg mit første Spotify-abonnement i efteråret 2011, og i de følgende 14 år har det ageret (for mig) uundværlig assistance til arbejdet, middagslure, eksamenslæsning, anmeldelser og researchen hertil, rengøring, madlavning, vandre-, løbe-, cykel-, tog- og busture af varierende længde, forfester, efterfesten, al festen derimellem, utallige quizaftener og generelt bare hverdagen. Men fra årsskiftet er jeg begyndt gradvist at flytte al min musikstreaming over på andre platforme, og i løbet af det kommende år kommer det altså også til at være slut med Spotify for mit vedkommende.

Og apropos det nylige årsskifte så meddelte Daniel Ek i slutningen af september, at han fra 1. januar 2026 træder tilbage fra sin post som administrerende direktør i det firma, han var med til at starte næsten to årtier tidligere. Fremover kommer Ek til at varetage rollen som bestyrelsesformand med fokus på langsigtede aktiviteter, hvor han i stedet forventer at udforske vækstmuligheder i blandt andet Asien og Afrika såvel som på teknologiske front, hvor kunstig intelligens ikke overraskende er højt på dagsordenen. Hvordan det i så fald kommer til at have indflydelse på Spotify, dens fremadrettede PR og i sidste ende omsætning, vil tiden vise.

I mellemtiden forsøgte ukendte gerningsmænd via kunstig intelligens at vække King Gizzard & The Lizard Wizard-ånden til live igen på Spotify; denne gang som King Lizard Wizard. Det gik selvfølgelig som forventet.