Marts-koncerter II: Klubben tog ud for at se en sort sol, den var lidt binær

Vi er netop halvvejs med marts, men ifølge kalenderen er foråret næsten kun startet. Alt bliver snart lysere, og pludselig er alle sommerens festivaler i gang. Indtil da kan vi nyde godt af, at der er en masse spændende koncerter rundt på de danske spillesteder.

Fredag den 17. marts spiller Fallulah i Store Vega i København og har duoen Jørck med som opvarmning. I sin tid på Roskilde Festival 2010 optrådte Fallulah på Pavilion Junior-scenen under opvarmningsdagene. Konferencieren introducerede den dengang 25-årige Fallulah som en af Danmarks mest spændende stemmer. Syv år er der gået, og i mellemtiden har Fallulah udgivet Escapism og sidste års Perfect Tense. Nu er hun på vej med nyt, og hun har tidligere på måneden givet koncerter i Jylland. Efter koncerten i Store Vega fortsætter hendes turné til Tobaksgaarden i Assens dagen efter. Den 23. marts gælder det Skråen i Nordkraft i Aalborg, og den 25. marts er det Templet i Lyngby – også med Jørck. Supportduoen Jørck spiller alternativ dream-pop og har promoveret sig selv godt på DR’s Karrierekanonen, hvor hele ni Jørck-numre er blevet anbefalet af redaktionen.

Det nye danske hiphopprojekt fra duoen Binær har også været på en god turné rundt i det ganske land, som den 18. marts slutter i Lille Vega. Binær er et samarbejde mellem de to rappere Mund de Carlo og Trepac. De to rappere har kendt hinanden i mange år og også gæstet hinandens tidligere soloudgivelser. Igennem disse numre var det tydeligt, at samarbejdet havde potentiale til sit eget album, og sidste år udgav Binær debutalbummet Umage. Et album, som vores anmelder Maja Hirani var svært begejstret for: »Går du også rundt og leder efter sympatisk, teknisk overlegen rap på dansk, du kan stole på? Så henstil blot jagten. Mund de Carlo og Trepac leverer,« indleder Maja Hirani sin anmeldelse og kvitterer med 4,5 U’er. Hun skriver desuden: »Ved første gennemlyt er Umage ekstremt overbevisende. Allerede fra den mesterlige groovy intro ”Umagen værd” klapper man anerkendende og begynder at slappe af. Umage føles som at blive låst inde i et showroom, hvor et utal af genrens discipliner demonstreres med sikker hånd.«

Folkeklubben er også i gang med en omfattende danmarksturné, som blandt andet får dem forbi Gjethuset i Frederiksværk den 18. marts. Ligeledes giver de koncert i Sønderborghus i Sønderborg den 30. marts, og dagen efter er det Toldkammeret i Helsingør, som står for skud. Sidste sommer udgav det produktive band deres tredje album, Slå flint, hvor bandet spillede en rost releasekoncert på Tønder Festival.

Sidst, men ikke mindst, skal “en gammel kending” nævnes. I efteråret annoncerede Sort Sol nemlig, at de snart er klar med det første album i 15 år, og ikke nok med det, så følger der en masse koncerter med. Blandt andet spiller trioen torsdag den 30. marts på Portalen i Greve, og dagen efter går turen til Kolding, hvor det er Godsets tur. I april rykker tour de Sort Sol videre til store spillesteder som Store Vega, DR Koncerthuset og Odeon i Odense.

Du kan som altid se vores koncertkalender for flere anbefalinger.